Луческу выдвинул условия, при которых согласится возглавить новый клуб

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Так, по информации Ziare, Луческу хочет получать по крайней мере € 3,5 млн за сезон, о чём оповестил своего агента. 71-летний румынский специалист хочет письменные гарантии того, что в новом клубе ему дадут поработать два года. Это должен быть клуб, способный бороться за трофеи, а также имеющий стабильный бюджет для выступления в еврокубках.

По данным источника, у Луческу были предложения от турецких «Гёзтепе» и «Коньяспора», а также греческого ПАОК, но он их отклонил. Накануне сообщалось, что Луческу отказался возглавить «Лудогорец».