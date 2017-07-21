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21 июля 2017, 20:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Луческу выдвинул условия, при которых согласится возглавить новый клуб

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу готов вернуться к работе, но примет предложение того клуба, который сможет удовлетворить его требования.

Бывший главный тренер Зенита Мирча Луческу готов вернуться к работе но примет предложение того клуба который сможет удовлетворить его требования. Увеличить
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Так, по информации Ziare, Луческу хочет получать по крайней мере € 3,5 млн за сезон, о чём оповестил своего агента. 71-летний румынский специалист хочет письменные гарантии того, что в новом клубе ему дадут поработать два года. Это должен быть клуб, способный бороться за трофеи, а также имеющий стабильный бюджет для выступления в еврокубках.

По данным источника, у Луческу были предложения от турецких «Гёзтепе» и «Коньяспора», а также греческого ПАОК, но он их отклонил. Накануне сообщалось, что Луческу отказался возглавить «Лудогорец».

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