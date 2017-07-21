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21 июля 2017, 20:21 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Главный тренер «Шахтёра»: У судей разное отношение к топ-клубам Украины

Главный тренер донецкого «Шахтёра» Паулу Фонсека рассказал о своих претензиях в адрес арбитров.

Главный тренер донецкого Шахтёра <span class=error>Паулу</span> <span class=error>Фонсека</span> рассказал о своих претензиях в адрес арбитров. Увеличить
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«Другие тренеры намного чаще плохо высказываются о судьях, чем мы, хотя толерантность арбитров по отношению к нам намного меньше. Чтобы выиграть, «Шахтёр» должен быть намного лучше соперника. Если нет — нам не дадут победить.

Можете говорить что угодно, но меня не обманешь. У меня есть огромное количество примеров, где судейство не одинаковое по отношению к двум топ-клубам Украины. Многие просто не замечают эти моменты, потому что не до конца понимают игру.

На Украине есть хорошие судьи — если сравнивать их с арбитрами других стран, я не скажу, что они хуже в техническом плане. Но им не хватает смелости. У «Шахтёра» точно нет рычагов, чтобы влиять на судейский корпус. Сказать прямее, чем я говорю, невозможно. Те, кто занимается футболом на Украине, и читатели прекрасно всё поймут.

Как только я приехал сюда, я уважал судейство. И когда нужно их хвалить, я всегда это делаю. Но когда я чувствую, что начинают идти против меня, я не буду молчать. Могу повторить — я не дурак, я понимаю, что происходит, — сказал Фонсека в интервью порталу Tribuna.

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