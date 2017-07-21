Класико под Новый год. Что смотреть в чемпионате Испании

«БАРСЕЛОНА» — «БЕТИС»

КАК В ПРОШЛОМ ГОДУ (1-й тур. 20 августа)

Эрнесто ВАЛЬВЕРДЕ. Reuters

Новому главному тренеру «Барселону» Эрнесто Вальверде предстоит начинать погоню за чемпионским титулом с матча против «Бетиса». В том, что жребий календаря был слеп, сомнений нет: шары с номерами вытягивали президенты нескольких клубов. Те же люди тянули шары и год назад, когда главными триллерами первого тура стали матчи «Барселона» — «Бетис» (6:2) и «Севилья» — «Эспаньол» (6:4). И надо же было такому случиться — снова двойное барселоно-севильское противостояние! Посмотрим, кто теперь первым забьет шесть голов за 90 минут.

«ЛЕГАНЕС» — «ХЕТАФЕ»

БИТВА СОСЕДНИХ УЛИЦ (3-й тур. 10 сентября)

Игрокам «Леганеса» предстоит сразиться с «Хетафе». AFP 2017

Леганес и Хетафе — это соседние городки, у которых есть даже несколько общих улиц, начинающихся в одном городе и продолжающихся в другом. Причем от центра Леганеса до центра Хетафе можно доехать на… мадридском метро. Неудивительно, что для футбольного клуба «Леганес» исторически главным соперником является именно «Хетафе». И наоборот. В этом сезоне «Леганес» и «Хетафе» впервые встретятся друг с другом в рамках элитной лиги. Южномадридского дерби болельщики обоих клубов будут ждать с куда большим нетерпением, чем встреч с «Реалом» или «Барселоной».

«АТЛЕТИКО» — «МАЛАГА»

НА НОВЫЙ СТАДИОН — С ОПОЗДАНИЕМ (4-й тур. 17 сентября)

«Атлетико» сыграет первый матч на новом стадионе. AFP 2017

Для «Атлетико» это будет дебютный матч чемпионата на новом стадионе «Метрополитано». Строительство арены идет с небольшим отставанием от графика, поэтому «индейцы» договорились с лигой, что в первых двух турах будут играть в гостях. Жребий распорядился так, что и третий тур станет выездным. Возможно, открытие «Метрополитано» теперь состоится вообще в Лиге чемпионов — 12 или 13 сентября.

«СЕВИЛЬЯ» — «ЛАС-ПАЛЬМАС»

ВОЗМОЖНО, САМЫЙ ЖАРКИЙ В СЕЗОНЕ (5-й тур. 20 сентября)

ВИТОЛО ждет встреча с бывшим клубом. AFP 2017

С виду обычный матч обещает быть одним из самых жгучих в этом чемпионате. Фанаты «Севильи» готовятся устроить незабываемую встречу для «предателя» Витоло, который буквально сбежал из «Севильи» на следующий день после того, как пообещал продлить контракт с клубом и остаться. Одной из главных интриг календаря чемпионата было то, сколько раз командам Витоло придется приехать на «Рамон Санчес Писухан». Дело в том, что хавбек сборной Испании проведет два круга чемпионата за две разные команды — купивший его «Атлетико» отдал футболиста в аренду «Лас-Пальмасу» из-за запрета на регистрацию новых футболистов.

Судьба могла вообще не отправить Витоло в гости к разгоряченным фанатам «Севильи»… В итоге полузащитнику выпали аж два матча на арене, где его будут неистово освистывать и — возможно — еще и закидывать чем попало. В 24-м туре Витоло предстоит приехать на бушующий «Рамон Санчес Писхуан» в составе «Атлетико». Эту чашу придется выпить до дна.

«АТЛЕТИКО» — «БАРСЕЛОНА»

СНЯТЬ ПРОКЛЯТИЕ (8-й тур. 15 октября)

Первым топ-матчем на новом стадионе «Атлетико» станет встреча с «Барселоной». AFP 2017

Недолго придется ждать настоящего топ-матча на «Метрополитано». В число трех первых гостей арены в рамках чемпионата попала «Барселона». Каталонцы за последние семь чемпионатов ни разу не проигрывали «индейцам» на старом «Висенте Кальдероне». Участниками последней домашней победы «Атлетико» над «Барсой» во внутрииспанских турнирах были еще Форлан, Агуэро и Хурадо, а со стороны «Барселоны» — Ибрагимович и Анри. Однако в последние четыре сезона «Атлетико» дважды обыгрывал дома каталонцев в рамках Лиги чемпионов, выбивая «Барсу» их турнира. Пора снять проклятие чемпионата. Новый стадион — в помощь!

«АТЛЕТИКО» — «РЕАЛ»

ОТОМСТИТЬ (12-й тур. 19 ноября)

«Атлетико» постарается отомстить «Реалу» за прошлые неудачи. AFP 2017

Это будет первое мадридское дерби в истории «Метрополитано». Последнюю встречу на «Висенте Кальдероне» формально выиграли «матрасники» — 2:1 в ответном полуфинале Лиги чемпионов. Однако в финал прошел «Реал» благодаря победе 3:0 в первом матче. Для «Атлетико» и так не существует раздражителя сильнее «Реала», а теперь, а после четырех подряд неудач в ЛЧ, мотивация на дерби должна быть просто запредельной.

«ВАЛЕНСИЯ» — «БАРСЕЛОНА»

ЭХО СКАНДАЛА (13-й тур. 26 ноября)

Футболистов «Барселоны» ждет горячий прием на «Месталье». AFP 2017

Прошлый визит «Барселоны» на «Месталью» обернулся грандиозным скандалом. И речь вовсе не о брошенном с трибуны пакетом семечек в экс-капитана «Валенсии» Пако Алькасера — это стало мелочью на фоне событий, развернувшихся в компенсированное время. Месси тогда ударом с пенальти принес «Барселоне» волевую победу 3:2, в праздновавших гол футболистов полетела бутылка с трибуны, в итоге Луис Суарес и Неймар дружно упали и принялись синхронно изображать немыслимые страдания, а разгоряченный Месси демонстрировал болельщикам «Валенсии» средний палец руки. Нет сомнений, что теперь фанаты «Валенсии» устроят горячую встречу для всех фигурантов скандальной истории.

«ВАЛЕНСИЯ» — «ВИЛЬЯРРЕАЛ»

ПО СЛЕДАМ ДОГОВОРНЯКА (17-й тур. 20 декабря)

Матчи между сильнейшими клубами провинции Валенсии всегда отличались повышенной эмоциональностью. Но в этот раз градус накала поднимется еще выше. Ведь «Валенсию» возглавил Марселино — бывший тренер «Вильярреала», которому там указали на дверь после по сути сданной игры.

То был матч последнего тура сезона 2015/16, «Вильярреал» против «Спортинга», родного клуба Марселино. Тренер выставил тогда подозрительный состав без ведущих футболистов и заменял самых активных игроков своей команды, которая и так не показывала на поле желания биться. Благодаря скандальному матчу «Спортинг» избежал вылета в сегунду, отправив туда «Райо Вальекано». Позже президент «Вильярреала» Фернандо Роиг публично обвинил Марселино в сдаче матча и уволил его.

Новая встреча старых друзей обещает нечто интересное.

«РЕАЛ» — «БАРСЕЛОНА»

УНИЗИТЕЛЬНЫЙ КОРИДОР ПОЧЕТА? (17-й тур. 20 декабря)

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ vs. Лионель МЕССИ. Reuters

Традиционной особенностью жеребьевки испанского календаря является то, что «Барселону» и «Реал» разводят так, чтобы их первая встреча не могла состояться в первые 10 туров чемпионата. Грандам нужно набрать форму, ведь класико — это визитная карточка испанского чемпионата, и в общих интересах сделать все, чтобы качество зрелища было выше.

Однако в этот раз дата первого класико получилась совсем неудобной для одного из участников — «Реала». Команде Зинедина Зидана придется принимать «Барселону» на четвертый день после финала клубного чемпионата мира, который пройдет в ОАЭ.

Но есть и обратная сторона. Если «Реал» выиграет клубный чемпионат мира, то, согласно испанским традициям, сопернику мадридцев в следующем матче — то есть футболистам «Барселоны» — придется выстраиваться в коридор почета перед выходящими на поле игроками «Реала», чтобы приветствовать их аплодисментами…

«БАРСЕЛОНА» — «РЕАЛ»

ВЕРОЯТНО, ЧЕМПИОНСКИЙ МАТЧ (36-й тур. 6 мая)

Ответная встреча ведущих клубов испанского чемпионата состоится только в мае. AFP 2017

Ответное класико на «Камп Ноу» пройдет непривычно поздно — в 36-м туре. В мае испанским грандам не приходилось встречаться в рамках чемпионата с 2009 года, когда «Барселона» выиграла на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 6:2. В Испании любят говорить, что судьба чемпионатов решается не в класико, но при такой поздней дате матча — за два тура до конца турнира — велики шансы, что именно в очном матче грандов будет определяться чемпион.

Примечание. Официально матчи 34 туров назначены на воскресенья, а игры еще 4 туров — на среды. Однако в будущем матчи каждого тура будут разбиты на 3−4 разных дня. Как правило, при воскресных турах назначаются по одному матчу на пятницу и понедельник, и по четыре матча — на субботу и воскресенье.