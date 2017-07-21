Класико под Новый год. Что смотреть в чемпионате Испании
В пятницу в Мадриде прошла жеребьевка календаря чемпионата Испании, который стартует в конце августа. «СЭ» выделяет 10 матчей, наиболее интересных для болельщиков.
«БАРСЕЛОНА» — «БЕТИС»
КАК В ПРОШЛОМ ГОДУ (1-й тур. 20 августа)
Новому главному тренеру «Барселону» Эрнесто Вальверде предстоит начинать погоню за чемпионским титулом с матча против «Бетиса». В том, что жребий календаря был слеп, сомнений нет: шары с номерами вытягивали президенты нескольких клубов. Те же люди тянули шары и год назад, когда главными триллерами первого тура стали матчи «Барселона» — «Бетис» (6:2) и «Севилья» — «Эспаньол» (6:4). И надо же было такому случиться — снова двойное
«ЛЕГАНЕС» — «ХЕТАФЕ»
БИТВА СОСЕДНИХ УЛИЦ (3-й тур. 10 сентября)
Леганес и Хетафе — это соседние городки, у которых есть даже несколько общих улиц, начинающихся в одном городе и продолжающихся в другом. Причем от центра Леганеса до центра Хетафе можно доехать на… мадридском метро. Неудивительно, что для футбольного клуба «Леганес» исторически главным соперником является именно «Хетафе». И наоборот. В этом сезоне «Леганес» и «Хетафе» впервые встретятся друг с другом в рамках элитной лиги. Южномадридского дерби болельщики обоих клубов будут ждать с куда большим нетерпением, чем встреч с «Реалом» или «Барселоной».
«АТЛЕТИКО» — «МАЛАГА»
НА НОВЫЙ СТАДИОН — С ОПОЗДАНИЕМ (4-й тур. 17 сентября)
Для «Атлетико» это будет дебютный матч чемпионата на новом стадионе «Метрополитано». Строительство арены идет с небольшим отставанием от графика, поэтому «индейцы» договорились с лигой, что в первых двух турах будут играть в гостях. Жребий распорядился так, что и третий тур станет выездным. Возможно, открытие «Метрополитано» теперь состоится вообще в Лиге чемпионов — 12 или 13 сентября.
«СЕВИЛЬЯ» — «ЛАС-ПАЛЬМАС»
ВОЗМОЖНО, САМЫЙ ЖАРКИЙ В СЕЗОНЕ (5-й тур. 20 сентября)
С виду обычный матч обещает быть одним из самых жгучих в этом чемпионате. Фанаты «Севильи» готовятся устроить незабываемую встречу для «предателя» Витоло, который буквально сбежал из «Севильи» на следующий день после того, как пообещал продлить контракт с клубом и остаться. Одной из главных интриг календаря чемпионата было то, сколько раз командам Витоло придется приехать на «Рамон Санчес Писухан». Дело в том, что хавбек сборной Испании проведет два круга чемпионата за две разные команды — купивший его «Атлетико» отдал футболиста в аренду «Лас-Пальмасу»
Судьба могла вообще не отправить Витоло в гости к разгоряченным фанатам «Севильи»… В итоге полузащитнику выпали аж два матча на арене, где его будут неистово освистывать и — возможно — еще и закидывать чем попало. В 24-м туре Витоло предстоит приехать на бушующий «Рамон Санчес Писхуан» в составе «Атлетико». Эту чашу придется выпить до дна.
«АТЛЕТИКО» — «БАРСЕЛОНА»
СНЯТЬ ПРОКЛЯТИЕ (8-й тур. 15 октября)
Недолго придется ждать настоящего
«АТЛЕТИКО» — «РЕАЛ»
ОТОМСТИТЬ (12-й тур. 19 ноября)
Это будет первое мадридское дерби в истории «Метрополитано». Последнюю встречу на «Висенте Кальдероне» формально выиграли «матрасники» — 2:1 в ответном полуфинале Лиги чемпионов. Однако в финал прошел «Реал» благодаря победе 3:0 в первом матче. Для «Атлетико» и так не существует раздражителя сильнее «Реала», а теперь, а после четырех подряд неудач в ЛЧ, мотивация на дерби должна быть просто запредельной.
«ВАЛЕНСИЯ» — «БАРСЕЛОНА»
ЭХО СКАНДАЛА (13-й тур. 26 ноября)
Прошлый визит «Барселоны» на «Месталью» обернулся грандиозным скандалом. И речь вовсе не о брошенном с трибуны пакетом семечек в
«ВАЛЕНСИЯ» — «ВИЛЬЯРРЕАЛ»
ПО СЛЕДАМ ДОГОВОРНЯКА (17-й тур. 20 декабря)
Матчи между сильнейшими клубами провинции Валенсии всегда отличались повышенной эмоциональностью. Но в этот раз градус накала поднимется еще выше. Ведь «Валенсию» возглавил Марселино — бывший тренер «Вильярреала», которому там указали на дверь после по сути сданной игры.
То был матч последнего тура сезона 2015/16, «Вильярреал» против «Спортинга», родного клуба Марселино. Тренер выставил тогда подозрительный состав без ведущих футболистов и заменял самых активных игроков своей команды, которая и так не показывала на поле желания биться. Благодаря скандальному матчу «Спортинг» избежал вылета в сегунду, отправив туда «Райо Вальекано». Позже президент «Вильярреала» Фернандо Роиг публично обвинил Марселино в сдаче матча и уволил его.
Новая встреча старых друзей обещает нечто интересное.
«РЕАЛ» — «БАРСЕЛОНА»
УНИЗИТЕЛЬНЫЙ КОРИДОР ПОЧЕТА? (17-й тур. 20 декабря)
Традиционной особенностью жеребьевки испанского календаря является то, что «Барселону» и «Реал» разводят так, чтобы их первая встреча не могла состояться в первые 10 туров чемпионата. Грандам нужно набрать форму, ведь класико — это визитная карточка испанского чемпионата, и в общих интересах сделать все, чтобы качество зрелища было выше.
Однако в этот раз дата первого класико получилась совсем неудобной для одного из участников — «Реала». Команде Зинедина Зидана придется принимать «Барселону» на четвертый день после финала клубного чемпионата мира, который пройдет в ОАЭ.
Но есть и обратная сторона. Если «Реал» выиграет клубный чемпионат мира, то, согласно испанским традициям, сопернику мадридцев в следующем матче — то есть футболистам «Барселоны» — придется выстраиваться в коридор почета перед выходящими на поле игроками «Реала», чтобы приветствовать их аплодисментами…
«БАРСЕЛОНА» — «РЕАЛ»
ВЕРОЯТНО, ЧЕМПИОНСКИЙ МАТЧ (36-й тур. 6 мая)
Ответное класико на «Камп Ноу» пройдет непривычно поздно — в 36-м туре. В мае испанским грандам не приходилось встречаться в рамках чемпионата с 2009 года, когда «Барселона» выиграла на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 6:2. В Испании любят говорить, что судьба чемпионатов решается не в класико, но при такой поздней дате матча — за два тура до конца турнира — велики шансы, что именно в очном матче грандов будет определяться чемпион.
Примечание. Официально матчи 34 туров назначены на воскресенья, а игры еще 4 туров — на среды. Однако в будущем матчи каждого тура будут разбиты на 3−4 разных дня. Как правило, при воскресных турах назначаются по одному матчу на пятницу и понедельник, и по четыре матча — на субботу и воскресенье.
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