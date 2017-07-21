Защитник сборной Шотландии Эндрю Робертсон перешел из «Халл Сити» в «Ливерпуль»

Робертсон выступал за «Халл» с 2014 года. В сезоне-2016/17 23-летний футболист провел за «Халл» 39 матчей во всех турнирах и забил один гол.

«Сейчас это кажется немного нереальным. Я в восторге. За последние пару недель было много спекуляций на тему трансфера, но я рад, что сделка наконец-то была завершена, и я стал игроком “Ливерпуля”. В детстве вы мечтаете играть в большом клубе, и сейчас я осуществил свою мечту», — сказал Робертсон.

О сроках и финансовых условиях сделки не сообщается, но по сообщениям Би-би-си трансфер шотландца обошелся «Ливерпулю» в 8 миллионов фунтов.

Ранее в пятницу из «Ливерпуля» в «Халл» перешел полузащитник Кевин Стюарт, подписавший трехлетний контракт.