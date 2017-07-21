Защитник сборной Шотландии Эндрю Робертсон перешел из «Халл Сити» в «Ливерпуль»
МОСКВА, 21 июл —
Р-Спорт. Защитник сборной Шотландии по футболу Эндрю Робертсон перешел из «Халл Сити» в «Ливерпуль», сообщается на сайте мерсисайдской команды.
Робертсон выступал за «Халл» с 2014 года. В сезоне-2016/17 23-летний футболист провел за «Халл» 39 матчей во всех турнирах и забил один гол.
«Сейчас это кажется немного нереальным. Я в восторге. За последние пару недель было много спекуляций на тему трансфера, но я рад, что сделка
О сроках и финансовых условиях сделки не сообщается, но по сообщениям
Ранее в пятницу из «Ливерпуля» в «Халл» перешел полузащитник Кевин Стюарт, подписавший трехлетний контракт.