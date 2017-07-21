— Мората выдающийся игрок с большим талантом, которого достаточно, чтобы играть в «Челси», — цитирует AFP Конте. — Ясно, что это отличное приобретение. Это молодой, но опытный игрок. Хороший нападающий. Он очень молод и еще во многом может прибавить. Надеюсь, он проявит свои лучшие качества.