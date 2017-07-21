Антонио Конте: Мората — отличное приобретение для «Челси»
Главный тренер «Челси» Антонио Конте доволен тем, что клуб подпишет нападающего «Реала» Альваро Морату. По его словам, форвард еще может прогрессировать в английском клубе.
— Мората выдающийся игрок с большим талантом, которого достаточно, чтобы играть в «Челси», — цитирует AFP Конте. — Ясно, что это отличное приобретение. Это молодой, но опытный игрок. Хороший нападающий. Он очень молод и еще во многом может прибавить. Надеюсь, он проявит свои лучшие качества.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter