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21 июля 2017, 18:55 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Антонио Конте: Мората — отличное приобретение для «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте доволен тем, что клуб подпишет нападающего «Реала» Альваро Морату. По его словам, форвард еще может прогрессировать в английском клубе.

— Мората выдающийся игрок с большим талантом, которого достаточно, чтобы играть в «Челси», — цитирует AFP Конте. — Ясно, что это отличное приобретение. Это молодой, но опытный игрок. Хороший нападающий. Он очень молод и еще во многом может прибавить. Надеюсь, он проявит свои лучшие качества.

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