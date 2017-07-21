Экс-главу «Актобе» Дмитрия Васильева освободили из колонии
21 июля Актюбинский облсуд, рассмотрев апелляцию, заменил реальный срок
экс-гендиректору ФК «Актобе» Дмитрию Васильеву на условный и скостил срок бывшему главе облспорта Искендирбеку Маханову.
Как сообщила «Диапазону» адвокат Маханова Куляш Манько, суд оправдал Васильева и постановил немедленно освободить его в зале суда. При этом ему дали 7 лет ограничения свободы.
Бывшему руководителю облспорта Искендирбеку Маханову суд вдвое сократил срок — с 7 до 3 лет лишения свободы.
Кроме того суд оправдал обоих подсудимых в присвоении бюджетных средств на 240 миллионов тенге.
Однако областной суд оставил в силе постановление о взыскании 44 миллионов тенге за незаконные начисления зарплаты Васильеву. И еще около миллиона должны выплатить за незаконную поездку Маханова в Венгрию на матч Лиги Европы.
Напомним, в мае этого года
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