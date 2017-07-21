«Кайрат» уволил Кахабера Цхададзе после вылета из Лиги Европы

Грузинский специалист вместе с двумя своими помощниками улетит домой в ближайшее время. Как мы и сообщали ранее, причиной отставки послужил вылет алматинцев от албанского «Скендербеу» (1:1, 0:2) во втором раунде квалификации Лиги Европы.

Исполнять обязанности главного тренера поручено Сергею Лобадовскому, а ассистировать ему будет Андрей Карпович. Именно они будут готовить команду к воскресному матчу с «Атырау».

48-летний Цхададзе принял «Кайрат» весной прошлого года, сменив на этом посту нынешнего главного тренера сборной Казахстана Александра Бородюка. За почти полтора года работы грузину удалось завоевать серебряные медали чемпионата и выиграть Суперкубок-2017.

Впервые вопрос об отставке Цхададзе был поднят весной этого года, но затем «Кайрат» выдал 14-матчевую беспроигрышную серию и выправил положение. Но вчерашнее поражение от «Скендербеу» сподвигло руководство клуба к решительным мерам.

Скорее всего, на следующей неделе будет объявлено имя нового главного тренера «Кайрата».