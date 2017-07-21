Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30458615/
21 июля 2017, 18:16 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Кайрат» уволил Кахабера Цхададзе после вылета из Лиги Европы

Главный тренер «Кайрата» Кахабер Цхададзе сегодня, 21 июля, был отправлен в отставку руководством клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Грузинский специалист вместе с двумя своими помощниками улетит домой в ближайшее время. Как мы и сообщали ранее, причиной отставки послужил вылет алматинцев от албанского «Скендербеу» (1:1, 0:2) во втором раунде квалификации Лиги Европы.

Исполнять обязанности главного тренера поручено Сергею Лобадовскому, а ассистировать ему будет Андрей Карпович. Именно они будут готовить команду к воскресному матчу с «Атырау».

48-летний Цхададзе принял «Кайрат» весной прошлого года, сменив на этом посту нынешнего главного тренера сборной Казахстана Александра Бородюка. За почти полтора года работы грузину удалось завоевать серебряные медали чемпионата и выиграть Суперкубок-2017.

Впервые вопрос об отставке Цхададзе был поднят весной этого года, но затем «Кайрат» выдал 14-матчевую беспроигрышную серию и выправил положение. Но вчерашнее поражение от «Скендербеу» сподвигло руководство клуба к решительным мерам.

Скорее всего, на следующей неделе будет объявлено имя нового главного тренера «Кайрата».

Кайрат
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
21 июля

"Головкин - талант, а Моминов - трудяга". Тренер рассказал о спарринг-партнере "Канело" из Казахстана

Экс-директора "Актобе" Дмитрия Васильева освободили из тюрьмы

"Кайрат" уволил Кахабера Цхададзе после вылета из Лиги Европы