«Интер» и «Шальке» не выявили победителя в товарищеском матче

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Встреча, проходившая на стадионе Олимпийского спортивного центра, завершилась вничью — 1:1.

На перерыв команды ушли, не сумев поразить ворота друг друга. Первый гол зрители увидели спустя час после начала игры. На 60-й минуте отличился полузащитник «Шальке» Даниэль Калиджиури, которому ассистировал Бернард Текпетей.

Отыграться «Интер» сумел на 73-й минуте после удара вышедшего на замену Джейсона Мурильо, а в роли ассистента выступил также появившийся во второй половине игры Жоау Мариу — 1:1.