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21 июля 2017, 17:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Интер» и «Шальке» не выявили победителя в товарищеском матче

В Чанчжоу завершился товарищеский матч между «Интером» и «Шальке-04».

В <span class=error>Чанчжоу</span> завершился товарищеский матч между <span class=error>Интером</span> и <span class=error>Шальке</span>-04. Увеличить
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Встреча, проходившая на стадионе Олимпийского спортивного центра, завершилась вничью — 1:1.

На перерыв команды ушли, не сумев поразить ворота друг друга. Первый гол зрители увидели спустя час после начала игры. На 60-й минуте отличился полузащитник «Шальке» Даниэль Калиджиури, которому ассистировал Бернард Текпетей.

Отыграться «Интер» сумел на 73-й минуте после удара вышедшего на замену Джейсона Мурильо, а в роли ассистента выступил также появившийся во второй половине игры Жоау Мариу — 1:1.

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Новости Зарубежного футбола

«Интер» и «Шальке-04» сыграли вничью

21 июля на стадионе «Чанганджоу Олимпик Спортс Центр» был разыгран товарищеский матч между командами «Интер» и «Шальке-04». Матч завершился со счетом 1:1.
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