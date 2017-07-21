«Сток Сити» объявил о переходе Зума из «Челси» на правах аренды

В составе «гончаров» французский футболист будет играть на правах аренды. Договор рассчитан до конца сезона-2017/18.

Главный тренер «Сток Сити» Марк Хьюз прокомментировал переход 22-летнего защитника.

«Курт, несомненно, один из самых талантливых молодых защитников. Его переход важен для нас. Зума усилит команду. Я заметил Курта когда ему было 17 лет. Тогда он играл за “Сент-Этьен” и я хотел видеть его в свое команде. Рад, что сейчас это получилось», — сказал Хьюз.

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