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21 июля 2017, 16:52 | Футбол: Зарубежный | ИА REGNUM

«Интер» и «Шальке-04» сыграли вничью

21 июля на стадионе «Чанганджоу Олимпик Спортс Центр» был разыгран товарищеский матч между командами «Интер» и «Шальке-04». Матч завершился со счетом 1:1.

На 59-й минуте немецкий вингер Даниэль Калиджури открыл счет — 0:1.

На 73-й минуте колумбийский защитник Джейсон Мурильо сравнял счет — 1:1.

Статистика матча («Интер"/"Шальке-04»).

Удары 8/17.

Удары в створ 2/6.

Составы на матч:

«Интер»: Ханданович, Шкриниар, Нагатомо, Миранда, Карндрева, Брозович, Д’Амброзио, Гальярдини, Перишич, Кондогбия, Эдер.

«Шальке-04»: Нубель, Очипка, Налдо, Настасич, Арит, Калиджури, МакКенни, Бенталеб, Коноплянка, Стамбули, Бургшталлер.

Главный арбитр матча: Гу Чуньян.

Голы: Калиджури 59 — 0:1, Мурильо 73 — 1:1.

Шальке-04
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