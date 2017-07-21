Стало известно, кому передан в управление «Ордабасы»

Два футбольных клуба ЮКО теперь в управлении у частных лиц. На тендер областного акимата были выставлены команда Премьер-Лиги клуб «Ордабасы» и футбольная дружина Первой лиги — клуб «Кыран».



На торги клубы выставлены были еще два года назад, но желающих купить футболистов не было. В этом году правила изменились. Клубы не были выставлены на продажу, для футболистов искали победителя тендера.



«Да, еще в прошлом году мы переживали за то, что торги не состоятся. Понятно, что не у всех хватит возможности и даже желания приобретать клуб премьер-лиги. Что касается клубов первой лиги, то мы уже имеем примеры, когда клубы сразу исчезали — через две недели после покупки. Но в этом году условия проведения тендера были изменены. Благодаря областному руководству, которое понимало, что покупателей не найдется, а в случае отсутствия покупателей, объект пришлось бы закрывать. Такое условие есть в правилах торгов — если через три аукциона нет покупателей, нужно закрывать предприятие. Так что волнение определенное было. И вот эти изменения, что выставляют не на аукцион, а на тендер и передают в доверительное управление, дают надежду. Даже если придет человек, не очень компетентный в спорте, то во всяком случае он имеет желание развивать клуб», — прокомментировал ситуацию журналисту ТК «Отырар TV» Сарбиназ Алдабергеновой спортивный директор ФК «Кыран» Евгений Шкарин.



В конкурсе за место управляющего в «Кыране» принимали участи три претендента. Двое из них: нынешний директор и спортивный руководитель кырановцев. Но в последний момент победу одержал другой человек, имя которого пока не разглашается. Раскошелился покупатель всего на 80 миллионов тенге.



А вот управляющий «Ордабасы» отдал за место управляющего команды полмиллиарда тенге. Здесь конкурс шел между спортивным центром «Намыс», «БИИК — спортсервис» и физическим лицом. Тендер выиграл частник.



«Тендер состоялся. Мы пока не знаем в лицо людей, которые будут управлять клубами. Но во всяком случае, мы твердо знаем — есть правила, утвержденные Министерством экономики по доверительному управлению. Будет заключен договор между государством, учредителем и лицом, которое взяло под управление клуб, где будут оговорены все условия. Причем, главенствующую роль в заключении договора играет государство. Так что все изменить коренным образом, перевернуть все в клубе с ног на голову — такого не будет», — говорит Евгений Шкарин.



Передача в доверительное управление — это ни в коем случае не продажа клуба. Его управляющий должен будет вкладывать определенные инвестиции в развитие клуба. Государство продолжает финансировать клуб, но в то же время дает возможность управляющему проявить себя.



«Статус клуба сохраняется — это Государственное коммунальное предприятие “Кыран” и Акционерное общество “Ордабасы” — они сохраняют свой статус. Управляющий не может изменить статус, а может только предложить учредителю свои правила игры, чтобы вывести клуб из тупика или дать ему новый импульс. А учредитель рассмотрит и примет решение в рамках закона. Занятия коммерцией, развитие селекционной работы — это да. А вот расширение, сокращение штата, глобальные изменения — нет», — отметил Шкарин.