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21 июля 2017, 16:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ювентус» согласовал с «Фиорентиной» трансфер Бернардески за € 40 млн

Нападающий «Фиорентины» Федерико Бернардески находится в шаге от перехода в «Ювентус».

Представители обоих клубов согласовали трансфер 23-летнего футболиста за € 40 млн. Об этом говорится на сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

«Фиорентине» также полагаются 10% в случае последующей продажи игрока. Ожидается, что Федерико Бернардески подпишет с «Ювентусом» пятилетний контракт с зарплатой € 4 млн в год.

Итальянский нападающий является воспитанником «Фиорентины». В прошлом сезоне Бернардески принял участие в 32 матчах Серии А и забил 11 голов.

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