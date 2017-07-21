«Ювентус» согласовал с «Фиорентиной» трансфер Бернардески за € 40 млн

Представители обоих клубов согласовали трансфер 23-летнего футболиста за € 40 млн. Об этом говорится на сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

«Фиорентине» также полагаются 10% в случае последующей продажи игрока. Ожидается, что Федерико Бернардески подпишет с «Ювентусом» пятилетний контракт с зарплатой € 4 млн в год.

Итальянский нападающий является воспитанником «Фиорентины». В прошлом сезоне Бернардески принял участие в 32 матчах Серии А и забил 11 голов.