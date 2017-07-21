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21 июля 2017, 15:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Защитник «Атлетико» Манкильо перешёл в «Ньюкасл»

Защитник Хавьер Манкильо, покинул «Атлетико» и перебрался на Туманный Альбион.

Игрок молодёжной сборной Испании подписал контракт с «Ньюкасл Юнайтед», — информирует пресс-служба английского клуба. Договор с 23-летним футболистом подписан на три года.

Манкильо успешно прошёл медицинское обследование и уже присоединился к новым партнёрам в Ирландии, где «Ньюкасл» проводит сборы.

В прошлом сезоне испанец на правах аренды выступал за «Сандерленд», в футболке которого провёл 22 официальных матча и забил 1 гол.

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