«Реал» начнёт защиту титула матчем против «Депортиво»
Стало известно расписание матчей первого тура испанской Примеры сезона-2017/18.
Чемпион Испании «Реал» начнёт защиту титула матчем против «Депортиво». Серебряный призёр «Барселона» сыграет с «Бетисом», а обладатель бронзы «Атлетико» примет новичка Примеры «Жирону».
Расписание первого тура:
«Севилья» — «Эспаньол»
«Малага» — «Эйбар»
«Сельта» — «Реал Сосьедад»
«Валенсия» — «Лас-Пальмас»
«Барселона» — «Бетис»
«Депортиво» — «Реал»
«Леганес» — «Алавес»
«Вильярреал» — «Леванте»
«Атлетико» — «Жирона»
«Атлетик» — «Хетафе».
Матчи 1-го тура состоятся
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