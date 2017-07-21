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21 июля 2017, 15:20 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» начнёт защиту титула матчем против «Депортиво»

Стало известно расписание матчей первого тура испанской Примеры сезона-2017/18.

Чемпион Испании «Реал» начнёт защиту титула матчем против «Депортиво». Серебряный призёр «Барселона» сыграет с «Бетисом», а обладатель бронзы «Атлетико» примет новичка Примеры «Жирону».

Расписание первого тура:

«Севилья» — «Эспаньол»
«Малага» — «Эйбар»
«Сельта» — «Реал Сосьедад»
«Валенсия» — «Лас-Пальмас»
«Барселона» — «Бетис»
«Депортиво» — «Реал»
«Леганес» — «Алавес»
«Вильярреал» — «Леванте»
«Атлетико» — «Жирона»
«Атлетик» — «Хетафе».

Матчи 1-го тура состоятся 19—20 августа.

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