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21 июля 2017, 14:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Мората прошёл медицинское обследование и в эти выходные присоединится к «Челси»

Нападающий «Реала» Альваро Мората успешно прошёл медицинское обследование и находится в шаге от перехода в «Челси».

Накануне испанский футболист попрощался с одноклубниками и отправился в Лондон, но трансфер официально пока не оформлен.

Sky Sports сообщает, что 24-летний нападающий уже в эти выходные должен присоединиться к «Челси» в Сингапуре, где команда готовится к сезону.

Альваро Мората летом прошлого года вернулся в «Реал» из «Ювентуса», где провёл два сезона. Контракт испанского игрока с «Королевским клубом» действует до лета 2021 года. По данным Transfermarkt, футболист оценивается в € 40 млн.

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