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21 июля 2017, 14:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Рома» согласилась приобрести Коларова за £ 5,8 млн

«Рома» дала согласие на приобретение защитника «Манчестер Сити» Александара Коларова за £ 5,8 млн.

Об этом сообщает Sky Sports.

Ранее в СМИ отмечалось, что основной преградой для переезда 31-летнего серба в Рим может стать его высокая зарплата, которая составляет около € 4,5 млн за сезон.

В минувшем сезоне Александар провёл 29 матчей в чемпионате Англии, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. В своей карьере он также выступал за «Црвену Звезду», ОФК и «Лацио». За «Манчестер Сити» игрок выступает с 2010 года.

Рома
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