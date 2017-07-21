«Рома» согласилась приобрести Коларова за £ 5,8 млн

Об этом сообщает Sky Sports.

Ранее в СМИ отмечалось, что основной преградой для переезда 31-летнего серба в Рим может стать его высокая зарплата, которая составляет около € 4,5 млн за сезон.

В минувшем сезоне Александар провёл 29 матчей в чемпионате Англии, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. В своей карьере он также выступал за «Црвену Звезду», ОФК и «Лацио». За «Манчестер Сити» игрок выступает с 2010 года.