«Реал» может попросить перенести первый матч сезона с «Барселоной» в Примере

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Первое «суперкласико» между мадридским «Реалом» и «Барселоной» состоится 20 декабря в 17-м туре национального первенства.

Однако, как сообщает Marca, «Королевский клуб» может попросить перенести эту игру, которая должна состояться на стадионе «Сантьяго Бернабеу», на 21 декабря. Дело в том, что эта игра должна пройти через три дня после финального матча клубного чемпионата мира в Абу-Даби. И в «Реале» не исключают, что команда станет участником этой встречи.

Игра второго круга между «сливочными» и каталонским клубом намечена на 6 мая 2018 года.