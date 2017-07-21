«Реал» может попросить перенести первый матч сезона с «Барселоной» в Примере
В Испании состоялась жеребьёвка календаря игр Примеры сезона-2017/18.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Первое «суперкласико» между мадридским «Реалом» и «Барселоной» состоится 20 декабря в 17-м туре национального первенства.
Однако, как сообщает Marca, «Королевский клуб» может попросить перенести эту игру, которая должна состояться на стадионе «Сантьяго Бернабеу», на 21 декабря. Дело в том, что эта игра должна пройти через три дня после финального матча клубного чемпионата мира в
Игра второго круга между «сливочными» и каталонским клубом намечена на 6 мая 2018 года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter