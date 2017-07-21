«Мы не можем сидеть сложа руки». Моуринью обеспокоен трансферами МЮ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

О матче

— Я бы сказал, что это хорошая тренировка. Все идет по плану. Мы хотели провести два матча против клубов MLS, а потом встретится с лучшими командами мира. Очевидно, что подобное высказывание напрямую относится к «Манчестер Сити». Они требовали от нас больше интенсивности, больше концентрации, больше индивидуальных действий.

В команде Гвардиолы собраны фантастические игроки. Они показывают качественный футбол. Именно с такими соперниками нужно готовиться к сезону. Моя команда устала, но я доволен. Думаю, Хосеп со мной согласится.

О Лукаку

— Он сыграл достойно, и доказал всем, что умеет не только забивать — Лукаку отлично играет в пас. Мы видели, как он держал мяч, чтобы дать возможность партнерам присоединится к атаке. Люди обычно смотрят на голы, но мне важно другое. Я действительно счастлив иметь такого нападающего. Всего за 10 дней он нашел общий язык с новыми партнерами. Это просто фантастика.

Жозе Моуринью: Меня не интересуют трансферы «Челси», у нас лучший форвард АПЛ.

Рэшфорд? Он неплохо взаимодействует с Лукаку. Мы уже не раз выпускали их вместе. Возможно, они станут основной тройкой нападения в будущем сезоне. Но я не уверен, поскольку мы продолжаем экспериментировать.

О трансферах

— Очень рад тому, что Лукаку и Линделеф присоединились к команде перед стартом предсезонной подготовки. Конечно, мне хочется, чтобы все новички, как можно скорее приехали в расположение клуба. Но я не могу требовать, поскольку знаю, насколько все непросто.

Не знаю, стоит ли ждать пополнения. Задайте этот вопрос Эду Вудворду. Я хочу лишь поблагодарить его за Лукаку и Линделефа. Это фантастические игроки. С другой стороны, мы не можем сидеть сложа руки, поскольку тот же «Манчестер Сити» или «Ливерпуль» ведут активную трансферную политику, а это наши конкуренты.