Александр Меркель продолжит карьеру в Австралии
Казахстанский полузащитник Александр Меркель находится на просмотре в австралийской «Аделаида Юнайтед». Об этом в интервью Аdelaidenow.com.au рассказал генеральный менеджер клуба Анте Ковачевич.
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По мнению функционера, контракт с Меркелем будет подписан в ближайшее время."Аделаида Юнайтед — один из самых успешных клубов Австралии, однако накануне сезона-2016/17 команду покинуло большинство лидеров. В итоге, потенциальные одноклубники Меркеля заняли предпоследнее место в турнирной таблице. Напомним, что крайним клубом 25-летнего хавбека был «Бохум», выступающий во втором дивизионе чемпионата Германии. В конце прошлого сезона Александр потерял место в основе.
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