Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30455167/
21 июля 2017, 13:42 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Александр Меркель продолжит карьеру в Австралии

Казахстанский полузащитник Александр Меркель находится на просмотре в австралийской «Аделаида Юнайтед». Об этом в интервью Аdelaidenow.com.au рассказал генеральный менеджер клуба Анте Ковачевич.

Казахстанский полузащитник Александр <span class=error>Меркель</span> находится на просмотре в австралийской Аделаида Юнайтед. Об этом в интервью Аdelaidenow.com.au рассказал генеральный менеджер клуба <span class=error>Анте</span> Ковачевич. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По мнению функционера, контракт с Меркелем будет подписан в ближайшее время."Аделаида Юнайтед — один из самых успешных клубов Австралии, однако накануне сезона-2016/17 команду покинуло большинство лидеров. В итоге, потенциальные одноклубники Меркеля заняли предпоследнее место в турнирной таблице. Напомним, что крайним клубом 25-летнего хавбека был «Бохум», выступающий во втором дивизионе чемпионата Германии. В конце прошлого сезона Александр потерял место в основе.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
16 November

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»

Фроч: «Сейчас я бы избил Головкина, потому что я больше него»

Калоян Петков: «БИИК очень популярен в Париже»