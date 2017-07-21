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21 июля 2017, 13:24 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Рохер Каньяс подписал контракт с «Ордабасы»

Как стало известно Sports.kz, колумбийский полузащитник Рохер Каньяс оформил трудовые отношения с шымкентским «Ордабасы» и уже дозаявлен для участия в Премьер-Лиге.

Как стало известно Sports.kz колумбийский полузащитник <span class=error>Рохер</span> <span class=error>Каньяс</span> оформил трудовые отношения с <span class=error>шымкентским</span> <span class=error>Ордабасы</span> и уже <span class=error>дозаявлен</span> для участия в <nobr>Премьер-Лиге.</nobr> Увеличить
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Каньяс известен в нашей стране по выступлениям за карагандинский «Шахтер» и «Астану», а также колумбийский «Индепендьенте», латвийский «Транзит», российскую «Сибирь», польскую «Ягеллонию» и кипрский АПОЭЛ. Колумбиец является четырехкратным чемпионом Казахстана, двукратным обладателем Суперкубка, и единожды выигрывал Кубок.

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