Рохер Каньяс подписал контракт с «Ордабасы»
Как стало известно Sports.kz, колумбийский полузащитник Рохер Каньяс оформил трудовые отношения с шымкентским «Ордабасы» и уже дозаявлен для участия в
Премьер-Лиге.
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Видимо, что-то случилось...
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Каньяс известен в нашей стране по выступлениям за карагандинский «Шахтер» и «Астану», а также колумбийский «Индепендьенте», латвийский «Транзит», российскую «Сибирь», польскую «Ягеллонию» и кипрский АПОЭЛ. Колумбиец является четырехкратным чемпионом Казахстана, двукратным обладателем Суперкубка, и единожды выигрывал Кубок.
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