Из китайского футбола ушли безумные деньги

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Верная примета европейского футбола последних лет — если заметный игрок пропал из вида, значит, он уехал в Китай за «длинным рублем». Безумные траты на зачастую средних игроков будоражили болельщиков по всему миру, а некоторые руководители клубов всерьез заговорили о «китайской угрозе европейскому футболу». И, конечно, происходящее регулярно давало повод моралистам, которые после каждого нового контракта осуждали игроков, по их мнению, променявших спортивные идеалы на деньги.

Но этим летом ситуация резко изменилась. В последнее трансферное окно китайские клубы потратили на покупку новых игроков жалкие €28 млн. Это ровно половина суммы, которую «Шанхай СИПГ» заплатил «Зениту» за Халка прошлой зимой.

Большая часть из этих €28 млн, пошла на приобретение трех игроков — колумбийца Адриана Рамоса, француза Антони Модеста и камерунца Бенджамина Муканджо. На фоне того, как в Китай приезжали Карлос Тевес, Оскар, Халк и Алешандре Пату, последние трансферы и по именам, и по суммам выглядят крайне скромно.

Двойной тариф на легионеров

Оздоровление китайского футбола проходит комплексно. Клубы не только предостерегают от нерациональных трат, но и обязывают позаботиться о будущем.

Во-первых, в январе этого года Футбольная ассоциация Китая (КФА) за несколько недель до старта нового чемпионата ужесточила лимит на иностранцев. Как и раньше, клубы суперлиги имели право заявлять пять игроков без гражданства КНР. Однако с этого сезона лишь трое могут выйти на поле.

Во-вторых, клубы обязали вносить в заявку на матч двух футболистов до 23 лет, один из которых обязательно должен участвовать в игре. Таким образом, стартовые составы стали формироваться по единой схеме: 7 китайцев + 1 молодой китаец + 3 иностранца.

Во-третьих, был введен «налог на роскошь», пожалуй, главный инструмент, заставивший клубы пересмотреть свое финансовое поведение. Приобретая иностранного футболиста за сумму, превышающую €5,9 млн, клубы двух сильнейших дивизионов должны перевести в КФА сумму, равную сумме трансфера. Подразумевается, что эти деньги затем пойдут в специальный фонд развития детско-юношеского футбола.

И это еще не все. С 2018 года в каждом матче на поле должны выходить столько же молодых китайских футболистов в возрасте 23 лет и младше, сколько и легионеров.

Китайская расточительность перебралась в Милан

Изменения в Китае никак не повлияли на европейский рынок, здесь все идет своим чередом. Особняком стоит переход Ромелу Лукаку из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед» за €85 млн — первый в рейтинге этого лета и пятый в истории футбола. В остальном темп вполне обыкновенный и привычный. На данный момент зафиксировано девять сделок стоимостью от €40 млн и выше. В том году таких было 10, в позапрошлом — 9. Возможно, что-то существенное еще произойдет, но тенденцию последних лет это не изменит.

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При этом символично, что самым активным на трансферном рынке является итальянский «Милан», которым с апреля владеет китайский консорциум во главе с Йонхонгом Ли. Клуб находится в процессе перестройки и уже серьезно обновил состав, подписав к середине лета 11 новичков. «Милан» уже потратил €172 млн и не собирается останавливаться. В Италии убеждены, что Йонхонг Ли готов вложить еще порядка €130 млн.

Олег Кошелев.