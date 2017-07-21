Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30454356/
21 июля 2017, 12:46 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Защитник сборной Чили по футболу Маурисио Исла перешел в «Фенербахче»

МОСКВА, 21 июл — Р-Спорт. Защитник сборной Чили Маурисио Исла перешел из итальянского «Кальяри» в турецкий «Фенербахче», сообщается на официальном сайте стамбульского футбольного клуба.

Сумма трансфера не сообщается. Исла подписал с «Фенербахче» контракт на три года.

В прошедшем сезоне 29-летний футболист сыграл 35 матчей за «Кальяри» и забил один гол. На счету Ислы 90 встреч и 4 забитых мяча за сборную Чили.

Фенербахче
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Чили
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
21 июля

Испанская страсть и грация: откровенные фото супруги Дани Алвеса

Дочь тренера «Спартака» умерла на 24-м году жизни

Прыгуна в воду переполнили эмоции после смены гражданства с Украины на РФ