Защитник сборной Чили по футболу Маурисио Исла перешел в «Фенербахче»
МОСКВА, 21 июл —
Р-Спорт. Защитник сборной Чили Маурисио Исла перешел из итальянского «Кальяри» в турецкий «Фенербахче», сообщается на официальном сайте стамбульского футбольного клуба.
Сумма трансфера не сообщается. Исла подписал с «Фенербахче» контракт на три года.
В прошедшем сезоне 29-летний футболист сыграл 35 матчей за «Кальяри» и забил один гол. На счету Ислы 90 встреч и 4 забитых мяча за сборную Чили.
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