Сергей Ковальчук: Переговоры с Александром Глебом? Только на предмет половить рыбку с Артемом Милевским
Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук рассказал, что клуб никаких переговоров с Александром Глебом не вел.
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Клуб вел переговоры с Александром Глебом?
Только на предмет половить рыбку с Артемом Милевским. На самом деле никаких переговоров с Глебом не было.
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