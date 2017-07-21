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21 июля 2017, 12:37 | Футбол: Зарубежный | Прессбол

Сергей Ковальчук: Переговоры с Александром Глебом? Только на предмет половить рыбку с Артемом Милевским

Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук рассказал, что клуб никаких переговоров с Александром Глебом не вел.

Спортивный директор брестского Динамо Сергей Ковальчук рассказал что клуб никаких переговоров с Александром Глебом не вел. Увеличить
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Клуб вел переговоры с Александром Глебом?

Только на предмет половить рыбку с Артемом Милевским. На самом деле никаких переговоров с Глебом не было.

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