Владимир Журавель: Мое присутствие на пресс-конференции говорит о том, что мои отношения с брестским «Динамо» продолжаются в рамках контракта
Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель рассказал на
пресс-конференции, что продолжит работать на прежнем посту.
Положа руку на сердце: было ли у вас намерение покинуть клуб в последние несколько недель?
Никакого заявления в письменном виде я не составлял. Мое присутствие на этой
Владимир Журавель после двух вопросов покинул
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