Владимир Журавель: Мое присутствие на пресс-конференции говорит о том, что мои отношения с брестским «Динамо» продолжаются в рамках контракта

Положа руку на сердце: было ли у вас намерение покинуть клуб в последние несколько недель?

Никакого заявления в письменном виде я не составлял. Мое присутствие на этой пресс-конференции говорит о том, что мои отношения с клубом продолжаются в рамках контракта.