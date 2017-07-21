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21 июля 2017, 12:28 | Футбол: Зарубежный | Прессбол

Владимир Журавель: Мое присутствие на пресс-конференции говорит о том, что мои отношения с брестским «Динамо» продолжаются в рамках контракта

Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель рассказал на пресс-конференции, что продолжит работать на прежнем посту.

Положа руку на сердце: было ли у вас намерение покинуть клуб в последние несколько недель?

Никакого заявления в письменном виде я не составлял. Мое присутствие на этой пресс-конференции говорит о том, что мои отношения с клубом продолжаются в рамках контракта.

Владимир Журавель после двух вопросов покинул пресс-конференцию, так как опаздывал на тренировку.

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