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21 июля 2017, 12:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Лукаку принял участие в презентации третьего комплекта формы «Манчестер Юнайтед»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку принял участие в презентации третьего комплекта формы на сезон-2017/18.

Информация появилась на сайте манкунианского клуба. Помимо бельгийского футболиста, новую экипировку от adidas примерили Хуан Мата, Поль Погба и Андер Эррера.

Третий комплект формы выполнен в сером цвете, с графикой легенд «Манчестер Юнайтед». На майку нанесены силуэты Сэра Бобби Чарльтона, Джорджа Беста и Дениса Лоу. Новая форма уже поступила в продажу.

Манчестер Юнайтед
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