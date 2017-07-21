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21 июля 2017, 12:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Луис Суарес пытается убедить Неймара не переходить в ПСЖ

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес пытается убедить своего партнёра по атаке Неймара не переходить в «ПСЖ», сообщает испанское интернет-издание Sport.

Согласно информации источника, во время поездки команды на сбор в США Суарес неоднократно и долго беседовал с Неймаром,

Переход Неймара в стан «ПСЖ» становится всё более вероятным. И если раньше руководство каталонского клуба не беспокоилось из-за обильной информации на этот счёт, то теперь оно проявляет озабоченность. Президент сине-гранатовых Хосеп Мария Бартомеу беседовал с футболистом сборной Бразилии, пытаясь убедить его не менять клубную прописку. Между тем сам Неймар хранит молчание, а если как-то и даёт о себе знать, то этот вопрос не проясняет.

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