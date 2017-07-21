Луис Суарес пытается убедить Неймара не переходить в ПСЖ
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес пытается убедить своего партнёра по атаке Неймара не переходить в «ПСЖ», сообщает испанское
интернет-издание Sport.
Согласно информации источника, во время поездки команды на сбор в США Суарес неоднократно и долго беседовал с Неймаром,
Переход Неймара в стан «ПСЖ» становится всё более вероятным. И если раньше руководство каталонского клуба не беспокоилось
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