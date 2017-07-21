Киевское «Динамо» представило новую выездную форму на сезон 2017/18

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В предстоящем сезоне команда выступит в традиционной синей форме, подчёркивая верность цветам клуба. Особенность новой экипировки заключается в дизайне футболки с V-образным вырезом, в текстуру которой добавлен новый узор — симметричные ромбы. На форме размещен логотип и традиционные три полоски adidas, а также эмблема клуба. Сзади на футболке размещена надпись FCDK. Гетры украшены динамовским символом — прописной буквой «Д».

Новая экипировка динамовцев сочетает в себе легкость и функциональность, а также безупречный стиль.

При разработке новой игровой формы использовалась уникальная технология ClimaCool. Она призвана обеспечивать вентиляцию и ощущение прохлады футболистам даже в жаркую погоду, активно выводя влагу и избытки тепла с поверхности кожи. Материал впитывает пот и выводит его на поверхность ткани для дальнейшего быстрого испарения. Специально спроектированные вентиляционные каналы и материалы с трехмерной структурой обеспечивают хорошую микровентиляцию. В результате этого поверхность кожи остается сухой, футболисты ощущают прохладу и легче справляются с физическими нагрузками.