Киевское «Динамо» представило новую выездную форму на сезон 2017/18
ФК «Динамо» Киев представил новую выездную форму команды на сезон 2017/18, сообщает официальный клубный сайт.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В предстоящем сезоне команда выступит в традиционной синей форме, подчёркивая верность цветам клуба. Особенность новой экипировки заключается в дизайне футболки с
Новая экипировка динамовцев сочетает в себе легкость и функциональность, а также безупречный стиль.
При разработке новой игровой формы использовалась уникальная технология ClimaCool. Она призвана обеспечивать вентиляцию и ощущение прохлады футболистам даже в жаркую погоду, активно выводя влагу и избытки тепла с поверхности кожи. Материал впитывает пот и выводит его на поверхность ткани для дальнейшего быстрого испарения. Специально спроектированные вентиляционные каналы и материалы с трехмерной структурой обеспечивают хорошую микровентиляцию. В результате этого поверхность кожи остается сухой, футболисты ощущают прохладу и легче справляются с физическими нагрузками.
В новой форме команда сыграет уже 22 июля в выездном матче против ФК «Шахтер» в рамках 2-го тура украинской
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter