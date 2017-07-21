Главный тренер «Реала» Зидан подтвердил, что Криштиану Роналду останется в клубе

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее СМИ отмечали, что 32-летний португалец сообщил руководству «Реала» о желании покинуть клуб из-за обвинений испанской прокуратуры в неуплате налогов на сумму €14,8 млн.

«Роналду сейчас в отпуске, где отдыхает вместе с семьей. Он это заслужил, Криштиану Роналду вернется к нам, когда у него закончится отпуск. Не вижу смысла в индивидуальной беседе с Роналду, так как он в любом случае останется в Мадриде», — рассказал Зидан.

Роналду сразу по окончании клубного сезона-2016/17 участвовал в составе сборной Португалии на Кубке конфедераций в России с 17 июня по 2 июля. В связи с этим руководство и тренерский штаб «Реала» разрешили футболисту позже приступить к тренировочной работе в составе команды.

Футболист точно не примет участия в Международном кубке чемпионов. «Реал» приступил к подготовке к сезону-2017/18 в США 12 июля. Испанский клуб примет участие в Международном кубке чемпионов и сыграет с английскими клубами «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», а также испанской «Барселоной». Первый матч на турнире испанский клуб проведет 24 июля против «Манчестер Сити».

Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 года. Португалец является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, четырехкратным обладателем «Золотого мяча», а также чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА.