Главный тренер «Реала» Зидан подтвердил, что Криштиану Роналду останется в клубе
ТАСС, 21 июля. Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подтвердил, что португальский футболист Криштиану Роналду не покинет команду в летнее трансферное окно. Слова французского тренера приводит портал Goal.com.
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Ранее СМИ отмечали, что 32-летний португалец сообщил руководству «Реала» о желании покинуть клуб
«Роналду сейчас в отпуске, где отдыхает вместе с семьей. Он это заслужил, Криштиану Роналду вернется к нам, когда у него закончится отпуск. Не вижу смысла в индивидуальной беседе с Роналду, так как он в любом случае останется в Мадриде», — рассказал Зидан.
Роналду сразу по окончании клубного сезона-2016/17 участвовал в составе сборной Португалии на Кубке конфедераций в России с 17 июня по 2 июля. В связи с этим руководство и тренерский штаб «Реала» разрешили футболисту позже приступить к тренировочной работе в составе команды.
Футболист точно не примет участия в Международном кубке чемпионов. «Реал» приступил к подготовке к сезону-2017/18 в США 12 июля. Испанский клуб примет участие в Международном кубке чемпионов и сыграет с английскими клубами «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», а также испанской «Барселоной». Первый матч на турнире испанский клуб проведет 24 июля против «Манчестер Сити».
Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 года. Португалец является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, четырехкратным обладателем «Золотого мяча», а также чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА.
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