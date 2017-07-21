Отец Неймара получит €40 млн за трансфер игрока в ПСЖ
Отец форварда «Барселоны» Неймара получит €40 млн в случае перехода футболиста во французский «ПСЖ», сообщает RT.
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В случае заключения сделки парижанам придется заплатить каталонскому клубу €222 млн отступных.
Ранее президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу заявил о том, что в планы руководства клуба не входит продажа нападающего Неймара.
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