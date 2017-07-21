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21 июля 2017, 10:48 | Футбол: Зарубежный | Газета.Ру

Отец Неймара получит €40 млн за трансфер игрока в ПСЖ

Отец форварда «Барселоны» Неймара получит €40 млн в случае перехода футболиста во французский «ПСЖ», сообщает RT.

Отец форварда Барселоны <span class=error>Неймара</span> получит €40 млн в случае перехода футболиста во французский <span class=error>ПСЖ</span> сообщает RT. Увеличить
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В случае заключения сделки парижанам придется заплатить каталонскому клубу €222 млн отступных.

Ранее президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу заявил о том, что в планы руководства клуба не входит продажа нападающего Неймара.

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