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21 июля 2017, 10:46 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Арсенал» отказался продавать Чемберса в «Кристал Пэлас» за £ 16 млн

«Арсенал» не принял предложение «Кристал Пэлас» о покупке защитника Калума Чемберса.

Как сообщает The Telegraph, «канонирам» предлагали за 22-летнего футболиста £ 16 млн, но лондонцы ответили отказом.

При этом отмечается, что Чемберс, который вернулся из аренды в «Мидлсбро», входит в планы главного тренера «канониров» Арсена Венгера на предстоящий сезон. Однако «Арсенал» считает, что предложенная за защитника сумма является недостаточной.

В прошлом сезоне защитник провёл в чемпионате Англии 25 матчей, забив два мяча.

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