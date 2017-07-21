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21 июля 2017, 10:39 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Гвардиола заявил, что Коларов покинет «Ман Сити» и, вероятно, перейдет в «Рому»

МОСКВА, 21 июл — Р-Спорт. Сербский защитник Александр Коларов покинет английский «Манчестер Сити» и перейдет, вероятнее всего, в итальянскую «Рому», заявил главный тренер английского футбольного клуба Хосеп Гвардиола.

Коларов перешел в «Манчестер Сити» летом 2010 года из римского «Лацио». В минувшем сезоне 31-летний защитник сыграл 40 матчей за «горожан» и забил один гол.

«Я не люблю работать с людьми, которые не хотят оставаться в клубе. У него (Коларова) есть хороший шанс перейти в “Рому”. Он сказал, что хочет уйти. Я желаю ему всего наилучшего», — цитирует Гвардиолу Би-би-си.

В составе «Манчестер Сити» Коларов стал двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии и дважды Кубка Футбольной лиги.

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