Гвардиола заявил, что Коларов покинет «Ман Сити» и, вероятно, перейдет в «Рому»

Коларов перешел в «Манчестер Сити» летом 2010 года из римского «Лацио». В минувшем сезоне 31-летний защитник сыграл 40 матчей за «горожан» и забил один гол.

«Я не люблю работать с людьми, которые не хотят оставаться в клубе. У него (Коларова) есть хороший шанс перейти в “Рому”. Он сказал, что хочет уйти. Я желаю ему всего наилучшего», — цитирует Гвардиолу Би-би-си.

В составе «Манчестер Сити» Коларов стал двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии и дважды Кубка Футбольной лиги.