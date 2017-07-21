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21 июля 2017, 10:33 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» попытается приобрести Саншеша, если не купит Дайера

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью вновь стал проявлять интерес к полузащитнику мюнхенской «Баварии» Ренату Саншешу, сообщает The Guardian.

Согласно информации источника, манкунианцы попытаются приобрести футболиста сборной Португалии, если им не удастся купить хавбека «Тоттенхэм Хотспур» Эрика Дайера. За последнего «Тоттенхэм» требует не менее € 70 млн, что «Манчестер Юнайтед» не устраивает.

Ранее председатель правления немецкого гранда Карл-Хайнц Румменигге ясно дал понять, что у Саншеша перспектив в «Баварии» нет.

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«Манчестер Юнайтед» победил «Манчестер Сити» благодаря голу Лукаку

«Манчестер Юнайтед» победил «Манчестер Сити» благодаря голу Лукаку

«Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью одолел «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы в товарищеском матче в американском Хьюстоне благодаря голам новичка команды Ромелу Лукаку и 19-летнего форварда Маркуса Рашфорда. После встречи Моуринью высказал уверенность, что игра понравилась не только ему, но и его визави, а Гвардиола заявил, что несмотря на поражение, раскрыл в этой игре нового 17-летнего гения из академии «Сити».
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