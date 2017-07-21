«Манчестер Юнайтед» попытается приобрести Саншеша, если не купит Дайера
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью вновь стал проявлять интерес к полузащитнику мюнхенской «Баварии» Ренату Саншешу, сообщает The Guardian.
Согласно информации источника, манкунианцы попытаются приобрести футболиста сборной Португалии, если им не удастся купить хавбека «Тоттенхэм Хотспур» Эрика Дайера. За последнего «Тоттенхэм» требует не менее € 70 млн, что «Манчестер Юнайтед» не устраивает.
Ранее председатель правления немецкого гранда
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