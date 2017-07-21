«Манчестер Юнайтед» попытается приобрести Саншеша, если не купит Дайера

Согласно информации источника, манкунианцы попытаются приобрести футболиста сборной Португалии, если им не удастся купить хавбека «Тоттенхэм Хотспур» Эрика Дайера. За последнего «Тоттенхэм» требует не менее € 70 млн, что «Манчестер Юнайтед» не устраивает.

Ранее председатель правления немецкого гранда Карл-Хайнц Румменигге ясно дал понять, что у Саншеша перспектив в «Баварии» нет.