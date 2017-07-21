«Манчестер Юнайтед» победил «Манчестер Сити» благодаря голу Лукаку

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Международный кубок чемпионов, стартовавший всего три дня назад, уже подарил своим зрителям напряженные встречи между «Миланом» и дортмундской «Боруссией» (1:3), «Баварией» и «Арсеналом» (1:1, 2:3 — по пенальти), «Ромой» и «Пари Сен-Жермен» (1:1, 3:5 — по пенальти). Наблюдать за грандами европейского футбола в условиях неограниченного количества замен и перестраивающегося в межсезонье состава было по-своему интересно, даже несмотря на товарищеский статус матчей.

Однако в американской части международного товарищеского турнира была запланирована встреча, которая носила принципиальный характер даже в условиях предсезонной подготовки, — дерби Манчестера.

«Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью и «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы схлестнулись на глазах у неискушенной европейским футболом, но пребывающей в полном восторге американской публики в четвертом по населению городе США Хьюстоне. Для поднятия ажиотажа на открытие матча был приглашен звездный рэпер Дрейк, который вывел команды на поле под впечатляющее световое шоу. А известный игрок в американский футбол Джей Джей Уотт из местного «Хьюстон Тексанс» помог арбитрам разыграть монетку, чтобы решить, на какой половине поля начнет игру каждая команда.

Местная публика больше поддерживала давно ставших всемирным брендом «красных дьяволов» и к радости зрителей те одолели своего принципиального соперника «всухую». Отличились новичок клуба Ромелу Лукаку и воспитанник академии «МЮ» Маркус Рашфорд, которые ведут яростную борьбу за место основного форварда.

Бельгиец вышел один на один с Эдерсоном после прекрасного заброса Поля Погба, прокинул мяч головой мимо вратаря и с острейшего угла внес мяч в ворота.

«Предсезонная подготовка проходит очень хорошо для нас, — заявил Лукаку в интервью официальному сайту клуба. — Мы работаем очень упорно, чтобы завоевать место в составе. Моуринью требует от нас не расслабляться и играть в красивый футбол, не забывая при этом о дисциплине. Надеюсь, что мы также сделать свою работу в матчах с остальными командами».

Рашфорд нашел свой гол всего две минуты спустя после того, как Лукаку вывел команду вперед. 19-летний нападающий отличился примерно в таком же стиле, что и его конкурент за место в основе: после быстрой контратаки забежал с правого фланга и, получив передачу от Генриха Мхитаряна, с острого угла вколотил мяч в сетку ворот.

«Думаю, статистические показатели — это то, что мне нужно подтянуть, но в прошлом сезоне я не зацикливался на этом.

В новом сезоне у меня будут новые цели, новые обязанности в команде, надеюсь, я смогу взять на себя больше ответственности. Это главная цель на год, — многозначительно заявил Рашфорд.

— Взросление играет большую роль в развитии меня как игрока. Я повзрослел, и это изменило мою игру. Не могу сказать, что конкретно изменилось, это просто естественный процесс становления личности, который влияет и на то, что я делаю на поле.

По поводу дерби Манчестера в Америке нападающий заявил, что это немного сбивает его с толку.

«Это новые ощущения, мы привыкли, что дерби всегда проходит в Манчестере. Но с другой стороны хорошо, что болельщики могут увидеть что-то новое. Знаю, что матч считается товарищеским, но когда встречаются эти две команды, обе хотят выиграть».

Также воспитанник «красных дьяволов» не обошел стороной свою конкуренцию с Лукаку:

«Два игрока в центре нападения? Я выступаю на позиции форварда около двух лет. В академии мы всегда играли с одним нападающим, так что такая схема нова для меня, но у нее есть свои преимущества.

С Лукаку могу играть не только я, но и Антони Марсьяль, и другие футболисты, есть несколько вариантов. Ромелу сейчас выходит на пик своей игровой карьеры.

Он забивал много голов на протяжении последних трех или четырех лет, и наш клуб — отличное место для продолжения карьеры.

Он пришел сюда в подходящее время. Я знаю, что могу многому у него научиться, нам нужно выстроить хорошие отношения в обычной жизни и перенести их на поле. Сейчас мы продолжаем знакомиться друг с другом, но в этом весь смысл работы в команде — формирование хороших отношений.

Наставник манкунианцев Моуринью после встречи оставил свою обычную язвительность и просто порадовался хорошей игре команды.

«Это была хорошая тренировка. Как раз то, о чем мы думали, когда планировали предсезонку. Два матча против команд из МЛС, а затем — встречи с лучшими клубами мира. У наших соперников есть хорошие игроки, они показывают качественный футбол, и мы должны играть хорошо против них.

Сегодняшняя встреча вышла очень интенсивной, мои футболисты выложились на все сто, я остался под очень хорошим впечатлением, и Гвардиола, я уверен, тоже.

Поддержка фанатов и стадион были на высоте. Плюс мы не получили никаких травм. Все здорово.

Главный тренер «Сити» Гвардиола предпочел сосредоточиться на дебюте за команду 17-летнего Филипа Фодена из академии «горожан». Полузащитник в футболке под 80-м номером отыграл до 74-й минуты и произвел на испанского специалиста большое впечатление.

«У меня нет слов, я просто не могу описать то, что увидел. Вам всем повезло, что вы стали свидетелями дебюта за первую команду “МС” этого парня. Давно мне не приходилось видеть что-то подобное. Это совершенно другой уровень. Фоден — наш воспитанник и подарок для нас. Он останется до конца предсезонки в составе основной команды и, возможно, начнет с нами сезон. Это особенный игрок».

По поводу встречи Гвардиола заметил, что на игру сильно повлиял тот факт, что «красные дьяволы» стартовали на Международном кубке чемпионов раньше.

«Это наша первая игра, и я считаю, что мы провели хорошую тренировку. «МЮ» немного ушел вперед, потому что у них было уже два товарищеских матча до нас.

Мы играли довольно неплохо, особенно во втором тайме. Меня порадовали индивидуальные действие ребят. Поэтому сейчас мы отдыхаем, а затем нас ждет встреча с «Реал Мадрид».