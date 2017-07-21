Российский журналист назвал Бауыржана Исламхана пресс-атташе «Кайрата»
Российский журналист Евгений Дзичковский, записавший большое интервью для «Матч ТВ» с Андреем Аршавиным, назвал капитана алматинской команды Бауыржана Исламхана
пресс-атташе «Кайрата», сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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«С картонным тренером Кахабером Цхададзе и
Также Дзичковский немного рассказал о том, как смотрел матч Лиги Европы и базе «Кайрата»: «Игру Лиги Европы «Кайрат» — «Скендербеу» я провел рядом с местным комментатором. Из репортажа узнал много нового. Жаль, не много понял: комментатор звучал
Утром, убедившись в беспощадности казахского гостеприимства на практике и перепутав часовые пояса, я выдвинулся на базу «Кайрата». Как вам сказать про это сооружение, чтобы не обидеть Сергея Галицкого? Оно лучше, чем у «Краснодара». Просторнее. Упакованнее. С криосаунами и прочим современным фаршем. С отдельным
С крытым манежем. Несколькими идеальными полями. Аллеей звезд с отпечатками ног Евстафия Пехлеваниди, Курбана Бердыева, далее по списку.
Отметим, что предложение, где на фото изображены главный тренер «Кайрата» Кахабер Цхададзе и капитан алматинской команды Бауыржан Исламхан, как раз и написано следующим по тексту.
Напомним, что сегодня ночью футболисты «Кайрата» проиграли албанскому «Скендербеу» и вылетели из Лиги Европы. Ответная встреча второго раунда квалификации проходила в Корче и завершилась со счетом 2:0. Видео можно посмотреть здесь. Таким образом, алматинский клуб уступил в этом противостоянии со счетом 1:3.
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