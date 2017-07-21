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21 июля 2017, 9:53 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Bild: Футболисты «Шальке» в случае нарушения дисциплины будут работать в клубных магазинах

ТАСС, 21 июля. Руководство немецкого «Шальке» будет наказывать провинившихся футболистов работой в выходные дни в клубных магазинах. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По мнению руководителей и менеджеров немецкого клуба данная мера будет эффективнее системы наказаний в виде денежных штрафов учитывая большие зарплаты футболистов. Увеличить
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По мнению руководителей и менеджеров «Шальке», данная мера будет эффективнее системы наказаний в виде денежных штрафов, учитывая большие зарплаты футболистов. Кроме того, в списке наказаний, который будет представлен футболистам до 1 августа на тренировочном сборе в Австрии, будет еще несколько пунктов.

Чемпионат германии по футболу стартует 18 августа. В первом туре «Шальке» сыграет дома против клуба «РБ Лейпциг» 19 августа.

Шальке-04
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