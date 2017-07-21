Bild: Футболисты «Шальке» в случае нарушения дисциплины будут работать в клубных магазинах

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По мнению руководителей и менеджеров «Шальке», данная мера будет эффективнее системы наказаний в виде денежных штрафов, учитывая большие зарплаты футболистов. Кроме того, в списке наказаний, который будет представлен футболистам до 1 августа на тренировочном сборе в Австрии, будет еще несколько пунктов.

Чемпионат германии по футболу стартует 18 августа. В первом туре «Шальке» сыграет дома против клуба «РБ Лейпциг» 19 августа.