«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в матче Международного кубка чемпионов в США

Мячи забили Ромелу Лукаку (37-я минута) и Маркус Рэшфорд (39).

Международный кубок чемпионов проводится в пятый раз. В турнире также принимают участие английские «Тоттенхэм», «Челси» и «Арсенал», испанские «Реал» и «Барселона», итальянские «Ювентус», «Рома», «Милан» и «Интер», немецкие «Бавария» и «Боруссия», французский «Лион». Матчи проходят в США, Китае и Сингапуре.

Команды борются за первенство в символической турнирной таблице. Если основное время матча заканчивается вничью, победитель определяется в серии пенальти, выигравшая команда получает два очка, проигравшая — одно.