«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в матче Международного кубка чемпионов в США
ТАСС, 21 июля. «Манчестер Юнайтед» победил «Манчестер Сити» со счетом 2:0 в матче Международного кубка чемпионов. Встреча прошла на арене «NRG-стэдиум» в американском Хьюстоне.
Мячи забили Ромелу Лукаку (37-я минута) и Маркус Рэшфорд (39).
Международный кубок чемпионов проводится в пятый раз. В турнире также принимают участие английские «Тоттенхэм», «Челси» и «Арсенал», испанские «Реал» и «Барселона», итальянские «Ювентус», «Рома», «Милан» и «Интер», немецкие «Бавария» и «Боруссия», французский «Лион». Матчи проходят в США, Китае и Сингапуре.
Команды борются за первенство в символической турнирной таблице. Если основное время матча заканчивается вничью, победитель определяется в серии пенальти, выигравшая команда получает два очка, проигравшая — одно.
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