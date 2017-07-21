Игрок «Кайрата» Аршавин: Отмени лимит, и в Казахстане никому из местных на поле места не найдется
Экс-капитан сборной России по футболу и питерского «Зенита», а ныне игрок «Кайрата» Андрей Аршавин в большом интервью «Матч ТВ» рассказал о том, почему не стоит отменять лимит в Казахстане, а также о своем капитанстве в алматинском клубе.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Как реагируете, если не попадаете в основу «Кайрата»?
— У таких случаев разные причины.
— Но
— Когда все логично, это не вызывает эмоций. Бывает и
— Вы сказали
— Отмени лимит, и в Казахстане никому из местных на поле места не найдется. В России
— Кто? Сборную из 30 человек набираем.
—
— Они и сейчас играют. Но так, что в «молодежку» центральных защитников из ФНЛ берут.
— Не важно. Провал есть, но он ведь не сейчас случился. Его
— Кризис.
— Не только — рынок тоже.
— При госфинансировании — рынок? Ладно, давайте о вашем
— Даже без
— «Кайрат» воспринимает?
— Думаю, да. Точнее, надеюсь. Возможно, не все, но в целом так и есть.
— Часто включаете лидера? Мобилизуете, сплачиваете, пеняете?
— Специально никогда этого не делал. Поступаю в любой ситуации так, как чувствую. Не задумываюсь, лидерство это или нет. Часто подсказываю партнерам на тренировках и в игре. Они порой обижаются. И даже чаще обижаются, чем слушаются. Но
— Вы вошли в топ-10 лучших российских бомбардиров?
— Пишут, что у меня 143 гола, а на самом деле 145. Казахстанские голы мне
Напомним, что сегодня ночью футболисты «Кайрата» проиграли албанскому «Скендербеу» и вылетели из Лиги Европы. Ответная встреча второго раунда квалификации проходила в Корче и завершилась со счетом 2:0. Видео можно посмотреть здесь. Таким образом, алматинский клуб уступил в этом противостоянии со счетом 1:3.
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