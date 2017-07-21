Игрок «Кайрата» Аршавин: Отмени лимит, и в Казахстане никому из местных на поле места не найдется

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— Как реагируете, если не попадаете в основу «Кайрата»?

— У таких случаев разные причины. Когда-то понимаю их, когда-то нет. Сильно не переживаю. Уже не стоит, наверное.

— Но самолюбие-то никто не отменял. Все-таки Аршавин — имя.

— Когда все логично, это не вызывает эмоций. Бывает и по-другому, на мой взгляд. Когда не вижу логики. Но в обоих случаях не пытаюсь выяснить причины. Самолюбие не настолько задето, чтобы демонстрировать злость.

— Вы сказали как-то, что Казахстану лимит нужен, а России — не факт. В чем разница?

— Отмени лимит, и в Казахстане никому из местных на поле места не найдется. В России все-таки кто-то останется.

— Кто? Сборную из 30 человек набираем.

— Кто-то будет. Меньше, чем при лимите, но все же. Когда его совсем не было, русские играли, верно? Все зависит от уровня футболистов. В основе богатых клубов могут оказаться только иностранцы. А в бюджетных все равно станут играть свои.

— Они и сейчас играют. Но так, что в «молодежку» центральных защитников из ФНЛ берут.

— Не важно. Провал есть, но он ведь не сейчас случился. Его оттягивали-оттягивали-оттягивали… И чем дольше оттягивали, тем глубже все провалилось. Разруха закономерна. У нас вообще футбол строится сверху вниз, а не снизу вверх, как должно быть. Но цены на россиян в последнее время все же немного упали.

— Кризис.

— Не только — рынок тоже.

— При госфинансировании — рынок? Ладно, давайте о вашем вице-капитанстве в «Кайрате». Оно формально закрепляет неформальное лидерство?

— Даже без вице-капитанства был бы лидером. Где бы ни играл, всегда им становился. Я лидер по натуре, не могу быть не лидером. Другое дело, что иногда команда это воспринимает, а иногда нет.

— «Кайрат» воспринимает?

— Думаю, да. Точнее, надеюсь. Возможно, не все, но в целом так и есть.

— Часто включаете лидера? Мобилизуете, сплачиваете, пеняете?

— Специально никогда этого не делал. Поступаю в любой ситуации так, как чувствую. Не задумываюсь, лидерство это или нет. Часто подсказываю партнерам на тренировках и в игре. Они порой обижаются. И даже чаще обижаются, чем слушаются. Но по-другому не могу.

— Вы вошли в топ-10 лучших российских бомбардиров?

— Пишут, что у меня 143 гола, а на самом деле 145. Казахстанские голы мне почему-то не торопятся засчитывать. Знаю, что сравнялся с Гавриловым и Тихоновым. Это как раз на границе «десятки». У Черенкова, который на девятом месте, 149 мячей.

Напомним, что сегодня ночью футболисты «Кайрата» проиграли албанскому «Скендербеу» и вылетели из Лиги Европы. Ответная встреча второго раунда квалификации проходила в Корче и завершилась со счетом 2:0. Видео можно посмотреть здесь. Таким образом, алматинский клуб уступил в этом противостоянии со счетом 1:3.