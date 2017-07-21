Система видеоповторов будет использоваться на всех матчах MLS с 5 августа

Видеассистент сможет повлиять на действия главного арбитра при четырех игровых ситуациях: фиксирование гола, назначение пенальти, прямое удаление с поля, ошибочное установление личности при предъявлении желтой или красной карточки.

«Помимо специальных тренировочных занятий для судей, MLS проводила семинары, устраивала множество проверок во время предсезонных матчей», — сообщили в лиге.

MLS является одной из первых лиг, где стали тестировать VAR в качестве эксперимента. Эта система использовалась на матчах Кубка конфедераций — 2017. Международная федерация футбола рассматривает возможность применения видеоповторов на чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России.