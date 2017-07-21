Луческу отказался возглавить «Лудогорец»

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Руководство клуба из Разграда предложило 71-летнему румыну контракт с зарплатой € 2,5 млн в год. Сам Луческу запросил оклад € 3 млн, из-за чего переговоры приостановились.

По информации источника, румын вероятнее всего вернётся в «Галатасарай», который возглавлял с 2000 по 2002 год.

Румынский специалист находится без работы после того, как в мае этого года был уволен из «Зенита».