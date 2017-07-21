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21 июля 2017, 1:57 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Луческу отказался возглавить «Лудогорец»

Бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу отказался возглавить болгарский клуб «Лудогорец», сообщает турецкий ресурс Fotomac.

Бывший тренер Зенита Мирча Луческу отказался возглавить болгарский клуб Лудогорец сообщает турецкий ресурс Fotomac. Увеличить
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Руководство клуба из Разграда предложило 71-летнему румыну контракт с зарплатой € 2,5 млн в год. Сам Луческу запросил оклад € 3 млн, из-за чего переговоры приостановились.

По информации источника, румын вероятнее всего вернётся в «Галатасарай», который возглавлял с 2000 по 2002 год.

Румынский специалист находится без работы после того, как в мае этого года был уволен из «Зенита».

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