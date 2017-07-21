ФИФА и УЕФА исключат подозреваемого в коррупции главу RFEF Вильяра из своих рядов
МОСКВА, 21 июл —
Р-Спорт. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерены лишить руководителя Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Анхеля Марию Вильяра должностей в организациях из-за коррупционного скандала, в центре которого оказался чиновник, сообщает As.
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По данным издания, президенты ФИФА и УЕФА Джанни Инфантино и Александер Чеферин собираются исключить Вильяра, являющегося
«ФИФА не может позволить себе, чтобы
«В УЕФА ситуация схожая, поскольку (бывший президент Мишель) Платини вынужден был покинуть пост. Чеферин не имеет никакого отношения к Вильяру, он однозначно хочет дистанцироваться от лиц, обвиняемых в коррупции», — добавил он.
В понедельник суд Мадрида оставил под стражей президента RFEF Вильяра на время следствия. Вильяр, его сын Горка, а также
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