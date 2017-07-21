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21 июля 2017, 1:33 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

ФИФА и УЕФА исключат подозреваемого в коррупции главу RFEF Вильяра из своих рядов

МОСКВА, 21 июл — Р-Спорт. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерены лишить руководителя Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Анхеля Марию Вильяра должностей в организациях из-за коррупционного скандала, в центре которого оказался чиновник, сообщает As.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (<span class=error>УЕФА</span>) намерены лишить руководителя Королевской испанской футбольной федерации (<span class=error>RFEF</span>) <span class=error>Анхеля</span> Марию <span class=error>Вильяра</span> должностей в организациях <nobr>из-за </nobr>коррупционного скандала в центре которого оказался чиновник сообщает As. Увеличить
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По данным издания, президенты ФИФА и УЕФА Джанни Инфантино и Александер Чеферин собираются исключить Вильяра, являющегося вице-президентом УЕФА и старшим вице-президентом совета ФИФА.

«ФИФА не может позволить себе, чтобы вице-президент находился в тюрьме, особенно после того, что произошло ранее (коррупционный скандал в ФИФА, приведший к ряду громких отставок и арестов — ред.), некоторые дела в отношении чиновников в США еще не закрыты», — сказал на условиях анонимности один из членов ФИФА.

«В УЕФА ситуация схожая, поскольку (бывший президент Мишель) Платини вынужден был покинуть пост. Чеферин не имеет никакого отношения к Вильяру, он однозначно хочет дистанцироваться от лиц, обвиняемых в коррупции», — добавил он.

В понедельник суд Мадрида оставил под стражей президента RFEF Вильяра на время следствия. Вильяр, его сын Горка, а также вице-президент RFEF и глава федерации футбола Тенерифе Хуан Падрон и секретарь региональной организации были арестованы 18 июля во время антикоррупционного рейда. Чиновников подозревают в ненадлежащем управлении, растрате, коррупции и фальсификации документов, а общий ущерб от их деятельности оценивается в 45 миллионов евро. В мае Вильяр в восьмой раз подряд был переизбран на пост главы RFEF.
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