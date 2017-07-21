ФИФА и УЕФА исключат подозреваемого в коррупции главу RFEF Вильяра из своих рядов

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По данным издания, президенты ФИФА и УЕФА Джанни Инфантино и Александер Чеферин собираются исключить Вильяра, являющегося вице-президентом УЕФА и старшим вице-президентом совета ФИФА.

«ФИФА не может позволить себе, чтобы вице-президент находился в тюрьме, особенно после того, что произошло ранее (коррупционный скандал в ФИФА, приведший к ряду громких отставок и арестов — ред.), некоторые дела в отношении чиновников в США еще не закрыты», — сказал на условиях анонимности один из членов ФИФА.

«В УЕФА ситуация схожая, поскольку (бывший президент Мишель) Платини вынужден был покинуть пост. Чеферин не имеет никакого отношения к Вильяру, он однозначно хочет дистанцироваться от лиц, обвиняемых в коррупции», — добавил он.