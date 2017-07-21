«Интер» покупали для отмыва денег?

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Весной глава Государственного управления валютного контроля КНР Пань Гуншэн прямым текстом обвинил китайские компании в «выводе активов за рубеж под прикрытием сделок, которые бесполезны и непонятны с точки зрения бизнеса». В частности, он упомянул покупки футбольных клубов, усомнившись в заявленных благих целях.

В 2017 году власти Китая приняли ряд серьезных мер по ограничению перемещения капиталов за границу и практически свели к минимуму те траты, которые еще вчера грозили непомерным ростом. Речь о продолжении покупок иностранных футбольных клубов и приобретения звездных легионеров для команд Поднебесной.

Напомню, что в ходе открывшегося в середине июня трансферного окна в Китае те, кто планировал закупить дорогих иностранцев, должен был заплатить 100-процентный налог на трансфер. То есть отдать в государственный фонд развития детско-юношеского футбола ту же сумму, что и зарубежному клубу за его игрока. В итоге трансферный рынок в суперлиге и первом дивизионе застыл — было совершено гораздо меньше переходов по сравнению с тремя последними регистрационными периодами. И стоили они совсем других денег.

Несколько дней назад появилась информация об ограничении финансовых операций крупнейшей корпорации Wanda, принадлежащей миллиардеру Ван Цзяньлину. Банкам предписано остановить выдачу кредитов его структурам на финансирование спортивных и развлекательных проектов за рубежом. Отмечу, что Wanda владеет частью «Атлетико» и строит суперсовременный стадион, а с недавних пор выступает еще и в роли одного из ведущих партнеров ФИФА. Кроме того, Wanda купила за 1,2 миллиарда долларов известную швейцарскую компанию Infront Sports & Media, которую возглавляет Филипп Блаттер — племянник экс-президента ФИФА Зеппа Блаттера.

А в среду громкими фразами «выстрелило» государственное ССTV. Относились они к действиям Suning Holding Group, в 2016 году купившей 70 процентов акций миланского «Интера» за 270 миллионов евро.

Фраза номер один. «Этот знаменитый клуб в течение пяти лет нес финансовые потери, в итоге достигшие 275,9 миллиона евро. С какой целью его приобрела китайская корпорация?» — задался вопросом ведущий телешоу.

Фраза номер два. «У ряда компаний огромные задолженности внутри страны. Однако они вовсю набирают зарубежные кредиты. На мой взгляд, многие заграничные сделки вряд ли в перспективе способны гарантировать приток денежных средств. И я не могу исключить вероятность отмывания денег», — заявил Инь Чжунли, сотрудник Китайской академии общественных наук, сообщила South China Morning Post.

Подобные предположения, как вы понимаете, просто так никто не делает. Тем более на государственном телевидении.

Очевидно, что повторения трехлетнего периода, когда китайцы пачками приобретали (полностью или частично) клубы в Великобритании, Испании, Франции, Италии и Германии, больше не будет. И, возможно, в дальнейшем уже не увидим той покупательной агрессии, которую проявил малоизвестный китайский бизнесмен Ли Юнхун. Чтобы набрать необходимую сумму для завершения сделки по выкупу «Милана», он занял 300 миллионов евро у одного лондонского инвестиционного фонда. Потому как в Поднебесной перевод крупных средств за рубеж для финансирования подобных операций к тому времени уже запретили.

Так что Фабио Капелло, можно сказать, повезло. Он, а также Антони Модест, — последние иностранцы, кого погладила своим бархатным крылом китайская золотая футбольная лихорадка.

Капелло стал третьим итальянским тренером, которого окружила заботой группа Suning. Она оплачивает услуги Марчелло Липпи, возглавляющего сборную Поднебесной, и недавно наняла на работу в «Интер» Лучано Спаллетти. А Капелло с середины июня тренирует «Цзянсу Сунин» — с полуторагодовой зарплатой в 15 миллионов евро. Тренирует пока не очень успешно — на последнем матче команды, снова не добившейся победы, был замечен баннер с ругательствами на китайском. Несколько первых иероглифов предлагали вернуть болельщикам настоящий «Цзянсу». А два последних — отправляли «Сунин» в эротическое путешествие.

Модест стал одноклубником Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь», который тренирует еще один итальянец Фабио Каннаваро, долгие месяцы искавший форварда. Похоже, чтобы обойти новые трансферные правила переход нападающего оформлен как двухгодичная аренда с последующим правом выкупа за серьезные деньги.

Наверное, зимой и таким хитрецам китайские власти придумают достойный ответ.