СМИ: Трансфер Неймара в «ПСЖ» закрыт на 95 процентов

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Сам футболист получит пятилетний контракт с зарплатой в 40 миллионов евро. Кроме того, отцу футболиста будет выплачен бонус за подписание соглашения — 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» договорился с Неймаром, но хотел бы снизить сумму, которую получит «Барселона». Каталонский клуб отказался от предложения. Позже Хосеп Мария Бартомеу, президент испанской команды, заявил, что ни один клуб не сможет выплатить сумму в 222 миллиона евро, не нарушив финансовый fair play.