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21 июля 2017, 1:04 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

СМИ: Трансфер Неймара в «ПСЖ» закрыт на 95 процентов

Нападающий «Барселоны» Неймар близок к переходу в «ПСЖ», сообщает Catalunya Radio. Сделка оформлена на 95 процентов, о ее завершении может быть объявлено в пятницу. Французский клуб готов выплатит 222 миллиона евро за футболиста, которые прописаны в его контракте в виде суммы отступных.

Нападающий Барселоны <span class=error>Неймар</span> близок к переходу в <span class=error>ПСЖ</span>. Увеличить
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Сам футболист получит пятилетний контракт с зарплатой в 40 миллионов евро. Кроме того, отцу футболиста будет выплачен бонус за подписание соглашения — 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» договорился с Неймаром, но хотел бы снизить сумму, которую получит «Барселона». Каталонский клуб отказался от предложения. Позже Хосеп Мария Бартомеу, президент испанской команды, заявил, что ни один клуб не сможет выплатить сумму в 222 миллиона евро, не нарушив финансовый fair play.

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