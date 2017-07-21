«Ливерпуль» отказался продавать Коутиньо в «Барселону» за € 80 млн
«Барселона» предлагала «Ливерпулю» € 80 млн за полузащитника Филиппе Коутиньо, однако красные ответили отказом, утверждает Daily Mail.
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Мерсисайдцы продлили контракт с хавбеком по ходу прошлого сезона и они убеждены, что предложенные
В минувшем сезоне АПЛ Коутиньо провёл 31 матч, отметившись 13 голами и 7 результативными передачами.
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