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21 июля 2017, 1:05 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ливерпуль» отказался продавать Коутиньо в «Барселону» за € 80 млн

«Барселона» предлагала «Ливерпулю» € 80 млн за полузащитника Филиппе Коутиньо, однако красные ответили отказом, утверждает Daily Mail.

Барселона предлагала Ливерпулю € 80 млн за полузащитника Филиппе Коутиньо однако красные ответили отказом утверждает Daily <span class=error>Mail</span>. Увеличить
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Мерсисайдцы продлили контракт с хавбеком по ходу прошлого сезона и они убеждены, что предложенные сине-гранатовыми € 80 млн — это слишком мало для игрока такого уровня. Тем не менее каталонцы не намерены отступать, поскольку ищут квалифицированного преемника 33-летнего хавбека Андреса Иньесты. Кроме того, Филиппе способен сыграть в нападении и подменить Лионеля Месси, Луиса Суареса или Неймара, если это понадобится.

В минувшем сезоне АПЛ Коутиньо провёл 31 матч, отметившись 13 голами и 7 результативными передачами.

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