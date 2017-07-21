«Ливерпуль» отказался продавать Коутиньо в «Барселону» за € 80 млн

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Мерсисайдцы продлили контракт с хавбеком по ходу прошлого сезона и они убеждены, что предложенные сине-гранатовыми € 80 млн — это слишком мало для игрока такого уровня. Тем не менее каталонцы не намерены отступать, поскольку ищут квалифицированного преемника 33-летнего хавбека Андреса Иньесты. Кроме того, Филиппе способен сыграть в нападении и подменить Лионеля Месси, Луиса Суареса или Неймара, если это понадобится.



В минувшем сезоне АПЛ Коутиньо провёл 31 матч, отметившись 13 голами и 7 результативными передачами.