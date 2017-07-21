Бывший защитник «Анжи» и «Динамо» Самба подписал контракт с «Астон Виллой»

Последним клубом 33-летнего Самбы был греческий «Панатинаикос», который он покинул в январе этого года.

Самба в течение некоторого времени тренировался с «Астон Виллой», и в итоге клуб принял решение подписать с ним контракт, срок которого рассчитан на год.

Ранее конголезский защитник в Англии выступал за «Блэкберн Роверс» и «Куинз Парк Рейнджерс».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">We are delighted to announce the signing of Chris Samba… ???<br><br>Full story ? <a href="https://t.co/icSOPfBHZH">https://t.co/icSOPfBHZH</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/WelcomeSamba?src=hash">#WelcomeSamba</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/PartOfThePride?src=hash">#PartOfThePride</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/AVFC?src=hash">#AVFC</a> <a href="https://t.co/oHWEg1uZkX">pic.twitter.com/oHWEg1uZkX</a></p>— Aston Villa FC (@AVFCOfficial) <a href="https://twitter.com/AVFCOfficial/status/888126310312140800">20 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>