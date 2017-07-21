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21 июля 2017, 0:16 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Бывший защитник «Анжи» и «Динамо» Самба подписал контракт с «Астон Виллой»

Защитник Кристофер Самба, известный в России по выступлению за московское «Динамо» и махачкалинский «Анжи», стал игроком клуба английского Чемпионшипа «Астон Вилла».

Последним клубом 33-летнего Самбы был греческий «Панатинаикос», который он покинул в январе этого года.

Самба в течение некоторого времени тренировался с «Астон Виллой», и в итоге клуб принял решение подписать с ним контракт, срок которого рассчитан на год.

Ранее конголезский защитник в Англии выступал за «Блэкберн Роверс» и «Куинз Парк Рейнджерс».

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