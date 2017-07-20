Бонуччи: Когда думаю о «Милане», то вспоминаю Барези, Костакурту, Мальдини
Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от выступлений за новую команду. 30-летний футболист этим летом после семи лет в «Ювентусе» перебрался в стан россонери.
«Когда вы думаете о «Милане», то, естественно, вспоминаете историю команды и всех тех чемпионов, которые надевали знаменитые клубные цвета. Я вспоминаю Барези, Костакурту, Мальдини, Несту, Тассотти и восхищаюсь тем, что они дали футболу и этому клубу. Они легенды. Я пришёл сюда, чтобы писать новую страницу в истории россонери и в моей карьере.
Я хотел бы поблагодарить всю команду, директора Фассоне, спортивного директора Мирабелли и мистера Монтеллу, которые очень поддерживали меня и заставили меня почувствовать себя важным для этого проекта. Болельщики приняли меня с любовью и теплотой, и это заставляет меня упорно работать вместе с остальной командой. Мы начинаем работать над возвращением «Милана» на вершины итальянского и европейского футбола, — написал Бонуччи в своём «инстаграме».
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