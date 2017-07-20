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20 июля 2017, 21:27 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Атлетико» получит € 800 тыс. за переход Мораты из «Реала» в «Челси»

«Атлетико» и «Хетафе» получат денежную компенсацию от перехода форварда Альваро Мораты из «Реала» в «Челси», информирует Mundo Deportivo. 24-летний футболист воспитывался в академиях «матрасников» и «городских».

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Сообщается, что согласно регламенту ФИФА клубам полагается 0,25% от суммы перехода за каждый курс обучения, который Мората провёл в академии. Таким образом, если нападающий перейдёт в «Челси» за € 80 млн, то «Атлетико», в академии которого Альваро провёл четыре курса, получит 1% — € 800 тыс., а «Хетафе» 0,25% — € 200 тыс.

Ранее стало известно, что «Челси» согласовал с «Реалом» условия трансфера Мораты, игроку осталось договориться с лондонцами о личном контракте и пройти медосмотр.

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