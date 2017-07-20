«Атлетико» получит € 800 тыс. за переход Мораты из «Реала» в «Челси»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сообщается, что согласно регламенту ФИФА клубам полагается 0,25% от суммы перехода за каждый курс обучения, который Мората провёл в академии. Таким образом, если нападающий перейдёт в «Челси» за € 80 млн, то «Атлетико», в академии которого Альваро провёл четыре курса, получит 1% — € 800 тыс., а «Хетафе» 0,25% — € 200 тыс.

Ранее стало известно, что «Челси» согласовал с «Реалом» условия трансфера Мораты, игроку осталось договориться с лондонцами о личном контракте и пройти медосмотр.