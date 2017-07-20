Глава испанской футбольной федерации помещен под стражу без права выкупа

Во вторник утром полиция провела обыск в офисе RFEF. Он был инициирован с целью проверить данные о нанесении финансового ущерба организации ее руководством, а также о коррупции при избрании Вильяра на очередной президентский срок в федерации. Гражданская гвардия в ходе обысков произвела по меньшей мере 10 арестов, в числе задержанных — 67-летний Вильяр, его сын Горка и вице-президент RFEF по вопросам экономики Хуан Пардон, Вильяр и его сын от дачи показаний отказались. Задержанные подозреваются в хищении €45 млн.

В итоге судья вынес решение поместить трех задержанных, среди которых Вильяр, его сын и Пардон, под стражу без права освобождения под залог.