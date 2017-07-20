Он будет круче Лукаку? Что ждет Морату в «Челси» и АПЛ

БОЛЬШАЯ РЕДКОСТЬ…

Альваро Мората — умный центральный форвард, способный не только решить эпизод в штрафной, но и придумать что-то самостоятельно. Это одновременно плюс и минус. Игровые особенные Мораты позволяют ему выделяться из общего числа форвардов, куда, например, входят Коста, Бензема и Лукаку. Мората из лагеря нестандартных нападающих с врожденным инстинктом убийцы, где своими всегда были Анри, Ибрагимович и, скажем, ван Нистелрой. Он способен придумать гол в сложнейшей ситуации, когда львиная доля коллег по амплуа предпочтет сыграть попроще.

24-летний испанец отнюдь не страйкер, лупящий по воротам соперника при каждой удобной возможности. Он форвард, ставящий точку практически одним ударом. Например, в прошлом сезоне примеры он выходил на поле 14 раз, а забил при этом 15 голов. В среднем за матч он тревожил голкипера два раза. Следовательно, удары Мораты выверены, умны и нацелены, каждый второй из них заставляет публику сходить с ума от восторга.

…ЭТО ВСЕГДА БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ

К сожалению, этим Мората и не подходит большинству топ-клубов. В современном футболе задача смастерить гол и подсунуть мяч нападающему для удара ложиться на плечи большой группы атакующих игроков. То есть в пресыщенной созиданием окружении Морате будет тяжелее условного Лукаку: моментов команда и без тебя создаст вагон и маленькую тележку. В том же «Реале» завершить эпизод могли вообще все игроки атаки — от Кросса и Модрича до Бэйла с Роналду.

Проще всего Морате будет в ситуации, когда вся игра заточена под его атакующие действия. И я сейчас говорю не о том, как бы выбить мяч на форварда в контратаке. Необходимо, чтобы как можно больше игроков создавали благоприятные условия для нападающего: создавали численное большинство, уводили защиту за собой, позволяли решить эпизод именно ему. Другими словами, раза в два больше он забьет в командах, креативное нутро которых не выпирает наружу до неприличия. Морате нужны партнеры, таскающие рояль, и ни в коем случае не играющие на нем.

ЧТО ЖДЕТ МОРАТУ В «ЧЕЛСИ»?

В успех Альваро в новом клубе верится куда больше, чем в выход Лукаку на новый уровень в «Манчестер Юнайтед». Бельгиец в «Эвертоне» был первым парнем на деревне, тоскал рояль, играл на нем, а в «МЮ» поди, попробуй раздели славу с Погба, Мхитаряном и остальными. Еще докажи, что ты круче предпенсионного Руни, уехавшего в родные края, что все голы в прошлых сезонах — не совокупность сложившихся факторов.

Конте во многом требует от своих игроков четко выполненной установки, интересных действий в строго отведенной для этого игрока роли. Ориентированность «Челси» в завершении атак на форварда поражает: команда выводила Косту на удары в два с лишним раза чаще, чем это делал «Реал» в отношении Мораты. Диего, чтобы забить 20 голов в АПЛ потребовалось 64 удара. Если бы на острие в прошлом сезоне выступал Альваро, ему при идентичных возможностях удалось бы забить на 10 мячей больше. Это и есть пресловутый инстинкт убийцы, помноженный на оригинальность при завершении.

Кроме того, Мората будет полезен «Челси» в условиях кадрового голода. Представим, что сломался кто-то из тройки Азар-Виллиан-Педро. Или что сломалась пара игроков. Их места займут наименее стабильные и наименее мозговитые игроки. В таком случае Диего Косте, способному протащить мяч, сыграть с ближним и ударить в нужный момент будет очень сложно. Ососбенно продуктивно обыграться с партнером. Мората в такой ситуации страдать от недостатка изюминки в действиях коллег будет меньше. Если что, сыграет нестандартно там, когда этого никто не ждет.

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Главный вопрос: удастся ли Морате сразу, без полугодовых раскачек, стать своим в игровых конструкциях Конте. Складывается ощущение, что не факт. Ведь впереди у «Челси» куда больше игровой дисциплины, чем у «Реала». Вспомните, как мало испанец забивал в идейно похожем «Ювентусе». Правда, тогда он отличался в самых важных матчах сезона. Диего Коста в подобных ситуациях превращается в призрака.