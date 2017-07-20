Он будет круче Лукаку? Что ждет Морату в «Челси» и АПЛ
Накануне стало известно, что лондонский «Челси» договорился с мадридским «Реалом» о покупке форварда Альваро Мораты.
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БОЛЬШАЯ РЕДКОСТЬ…
Альваро Мората — умный центральный форвард, способный не только решить эпизод в штрафной, но и придумать
24-летний испанец отнюдь не страйкер, лупящий по воротам соперника при каждой удобной возможности. Он форвард, ставящий точку практически одним ударом. Например, в прошлом сезоне примеры он выходил на поле 14 раз, а забил при этом 15 голов. В среднем за матч он тревожил голкипера два раза. Следовательно, удары Мораты выверены, умны и нацелены, каждый второй из них заставляет публику сходить с ума от восторга.
…ЭТО ВСЕГДА БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ
К сожалению, этим Мората и не подходит большинству
Проще всего Морате будет в ситуации, когда вся игра заточена под его атакующие действия. И я сейчас говорю не о том, как бы выбить мяч на форварда в контратаке. Необходимо, чтобы как можно больше игроков создавали благоприятные условия для нападающего: создавали численное большинство, уводили защиту за собой, позволяли решить эпизод именно ему. Другими словами, раза в два больше он забьет в командах, креативное нутро которых не выпирает наружу до неприличия. Морате нужны партнеры, таскающие рояль, и ни в коем случае не играющие на нем.
ЧТО ЖДЕТ МОРАТУ В «ЧЕЛСИ»?
В успех Альваро в новом клубе верится куда больше, чем в выход Лукаку на новый уровень в «Манчестер Юнайтед». Бельгиец в «Эвертоне» был первым парнем на деревне, тоскал рояль, играл на нем, а в «МЮ» поди, попробуй раздели славу с Погба, Мхитаряном и остальными. Еще докажи, что ты круче предпенсионного Руни, уехавшего в родные края, что все голы в прошлых сезонах — не совокупность сложившихся факторов.
Конте во многом требует от своих игроков четко выполненной установки, интересных действий в строго отведенной для этого игрока роли. Ориентированность «Челси» в завершении атак на форварда поражает: команда выводила Косту на удары в два с лишним раза чаще, чем это делал «Реал» в отношении Мораты. Диего, чтобы забить 20 голов в АПЛ потребовалось 64 удара. Если бы на острие в прошлом сезоне выступал Альваро, ему при идентичных возможностях удалось бы забить на 10 мячей больше. Это и есть пресловутый инстинкт убийцы, помноженный на оригинальность при завершении.
Кроме того, Мората будет полезен «Челси» в условиях кадрового голода. Представим, что сломался
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Главный вопрос: удастся ли Морате сразу, без полугодовых раскачек, стать своим в игровых конструкциях Конте. Складывается ощущение, что не факт. Ведь впереди у «Челси» куда больше игровой дисциплины, чем у «Реала». Вспомните, как мало испанец забивал в идейно похожем «Ювентусе». Правда, тогда он отличался в самых важных матчах сезона. Диего Коста в подобных ситуациях превращается в призрака.
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