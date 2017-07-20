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20 июля 2017, 21:17 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Бывший полузащитник «Анжи» и «Манчестер Юнайтед» перешёл в «Левски»

Полузащитник Габриэль Обертан, известный в России по выступлению за «Анжи», продолжит карьеру в Болгарии. Французский хавбек сегодня стал игроком «Левски».

Как сообщает официальный сайт клуба, с Обертаном подписан контракт, срок которого рассчитан на два года.

31 января нынешнего года «Анжи» объявил о расторжении контракта с Обертаном, последним клубом которого был «Уиган».

Ранее 28-летний Обертан выступал за «Бордо», «Ньюкасл Юнайтед», «Манчестер Юнайтед» и «Лорьян».

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