Бартомеу: Трансфер Неймара возможен только с нарушением финансового фэйр-плей
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу подчеркнул, что клуб не намерен продавать нападающего Неймара, интерес к которому проявляет «ПСЖ».
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«У Неймара есть контракт на четыре года. Конечно же, мы на него рассчитываем. Он является частью нашей команды, нашего атакующего трезубца. Что будет, если за него предложат сумму отступных? Мы говорим о суммах, которые просто невозможно перечислить, не нарушив финансовый
В контракте Неймара прописан пункт, согласно которому игрок сможет покинуть «Барселону», если за него заплатят € 222 млн.
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