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20 июля 2017, 21:10 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Бартомеу: Трансфер Неймара возможен только с нарушением финансового фэйр-плей

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу подчеркнул, что клуб не намерен продавать нападающего Неймара, интерес к которому проявляет «ПСЖ».

Президент Барселоны <span class=error>Хосеп</span> Мария Бартомеу подчеркнул что клуб не намерен продавать нападающего <span class=error>Неймара</span> интерес к которому проявляет <span class=error>ПСЖ</span>. Увеличить
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«У Неймара есть контракт на четыре года. Конечно же, мы на него рассчитываем. Он является частью нашей команды, нашего атакующего трезубца. Что будет, если за него предложат сумму отступных? Мы говорим о суммах, которые просто невозможно перечислить, не нарушив финансовый фэйр-плей. Если кому-то нужны проблемы, то, конечно, пункт в контракте может быть активирован», — сказал Бартомеу в интервью AP.

В контракте Неймара прописан пункт, согласно которому игрок сможет покинуть «Барселону», если за него заплатят € 222 млн.

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